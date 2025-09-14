女性ヘビーメタルバンド「ALDIOUS」（アルディアス）のギター、トキが14日、X（旧ツイッター）を更新。同バンドからの脱退を発表した。

「ALDIOUSトキを応援してくれている皆さまへ」と題し「大切なお知らせです」とすると「このたびトキはALDIOUSを脱退することとなりました」と報告した。

「これまで長期にわたり、ともに歩んでくださったファンの皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝を示した。 また、「この場所で得た経験、ステージから見えた最高の景色は私にとって一生の宝物です」と続け、「この経験を生かし、これからも音楽活動に全力で取り込んでいきたいと思います」と前向きにコメント。

最後は「これからもALDIOUSへ暖かい応援を何とぞよろしくお願いいたします」とした。

同バンドは5月17日、8月の東名阪ラストツアーをもって、無期限の活動休止を発表していた。

同ポストをメンバーのよっしーがリポスト。「トッキー、出会ってから17年近くの長い年月を共にしてくれてありがとう！ これからの音楽活動も頑張って！ あなたが居なければここまで来れなかったと思っています」と思いをつづった。