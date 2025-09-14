三笘薫が今季初ゴールを挙げるも地元紙は「ベストコンディションではなかった」と厳しい評価 ブライトンはボーンマスに敗れる
日本代表MF三笘薫が所属するブライトンはプレミアリーグ第4節でボーンマスと対戦した。
代表ウィーク明け一発目となるこの試合にスタメン出場した三笘は0-1の状況で迎えた48分、試合を振り出しに戻すゴールを決めた。右サイドからヤンクバ・ミンテがクロスをあげると、大外で待っていた三笘がヘディングを叩き込み、今シーズン初ゴールをマークした。
しかし、ブライトンは61分にPKを与えてしまうと、これをアントワーヌ・セメンヨに決められ再びリードを許す展開に。最後までゴールに迫ったブライトンだったが、試合はこのまま終了し、1-2でボーンマスに敗戦した。
ブライトンは4試合を終えて1勝1分2敗と思うようなスタートダッシュを切れていないが、次節のトッテナム戦では勝ち点3を獲得できるか。
