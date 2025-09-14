日本代表MF三笘薫が所属するブライトンはプレミアリーグ第4節でボーンマスと対戦した。



代表ウィーク明け一発目となるこの試合にスタメン出場した三笘は0-1の状況で迎えた48分、試合を振り出しに戻すゴールを決めた。右サイドからヤンクバ・ミンテがクロスをあげると、大外で待っていた三笘がヘディングを叩き込み、今シーズン初ゴールをマークした。



しかし、ブライトンは61分にPKを与えてしまうと、これをアントワーヌ・セメンヨに決められ再びリードを許す展開に。最後までゴールに迫ったブライトンだったが、試合はこのまま終了し、1-2でボーンマスに敗戦した。





ブライトンの地元紙『Sussex World』はこの試合の選手評価をつけており、ブライトンの最高評価はミンテで10点満点中7点を獲得。ゴールを決めた三笘はそれに次ぐ「6点」を獲得したものの、「前半は精彩を欠いていたが、ミンテの絶妙なクロスをヘディングで決めた。しかしアルビオンのピッチ上のほぼすべての選手と同様に、彼もベストコンディションではなかった」と、厳しい視線が送られた。ブライトンは4試合を終えて1勝1分2敗と思うようなスタートダッシュを切れていないが、次節のトッテナム戦では勝ち点3を獲得できるか。