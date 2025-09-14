左サイドで先発した三笘。（C）Getty Images

　三笘薫を擁するブライトンは現地９月13日、プレミアリーグ第４節でボーンマスと敵地で対戦。１−２で敗れて、リーグ開幕４戦で１勝１分２敗となった。

　それでもこの一戦に４−２−３−１の左サイドハーフで先発した三笘は、１点ビハインドの48分、敵陣ボックス内で右からのヤングバ・ミンテのクロスに反応。高打点の豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。
 
　これが待望の今季初ゴール。SNS上では「完璧すぎる」「いいタイミング」「ロナウドに見えた」「体幹バケモン」「角度ないのに」「点取り屋になってきてる」「打点高いな」などの声が上がっている。

　次節は20日にホームでトッテナムと激突。三笘の２戦連発に期待がかかる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】三笘の今季初ゴールは絶妙ヘッド弾！

 