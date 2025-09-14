「あのゴールが無効なら今後CKは全て笛が吹かれる」長期離脱中のトッテナム10番がブチギレ！「今季の審判とVARはおぞましい」
現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、高井幸大が加入したトッテナムが、ウェストハムと敵地で対戦。３−０で快勝し、今季開幕から３勝１敗とした。
得点取り消しを乗り越えての勝利だ。スコアレスで迎えた19分、CKからクリスティアン・ロメロがヘッドで叩き込み、ゴールネットを揺らしたものの、ファウルが取られ、ノーゴールとなった。
この場面に関して、プレミアリーグ公式は「レフェリーのノーゴールの判定はVARによって確認された。『ファン・デ・フェンがウォーカー＝ピータースの背中を押し、ボールをプレーする能力に影響を与えた』と判断された」と説明した。
ただ、ジェームズ・マディソンからしてみれば、到底納得できるものではない。プレシーズン中に右膝前十字靭帯を断裂し、復帰が近い高井と違って長期離脱中のトッテナム10番は、すかさずXを更新。こう不満をぶちまけた。
「正直言って、今シーズンのレフェリーとVARのスタートは全くもっておぞましい。もしあのゴールがファウルで取り消されるなら、今後コーナーキックが審判の笛なしに行なわれることは絶対にないだろう」
マディソンの投稿は200万に迫る表示を記録。大きな反響を呼んでおり、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンド氏も「Facts（事実だ）」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】判定は妥当？トッテナム10番が嚙みついた得点取り消し
