旅の目的地にしたい「島根県の道の駅」ランキング！ 2位「ゆうひパーク浜田」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「道の駅（旅の目的）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「旅の目的地にしたいと思う島根県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海に沈む夕日の景色が有名だから」（50代男性／大分県）、「日本海に沈む夕日の美しさで有名な絶景スポット。展望デッキからの眺めは感動的で、ドライブの思い出づくりにぴったり。海鮮グルメも楽しめます」（20代男性／広島県）、「景色が綺麗だと思うから」（20代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本海を一望できるリゾート感あふれる立地が魅力。いちじくソフトクリーム、海鮮たこ焼きが味わえる」（40代女性／愛知県）、「外観がお伽話にできてくるような可愛らしい建物に驚きます。名物のいちじくを使った土産物をぜひ購入して帰りたいです。また、サーファーの聖地だったり、夕日百選にも選ばれる道の駅を、思う存分楽しみたいです」（60代女性／静岡県）、「キララビーチでのイベントや夕日を楽しみたい」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
