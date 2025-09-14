◇プロボクシング世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチ 統一王者 サウル・”カネロ”・アルバレス(メキシコ)＜12回戦＞WBAスーパーウエルター級王者 テレンス・クロフォード(米国)（2025年9月13日 米ネバダ州ラスベガス アレジアント・スタジアム）

WBA世界スーパーウエルター級王者テレンス・クロフォード（37＝米国）が2階級上のスーパーミドル級4団体統一王者サウル・”カネロ”・アルバレス（35＝メキシコ）に3―0で判定勝ちし、ライト級から5階級制覇を達成するとともに男子史上初となる3階級（スーパーライト、ウエルター、スーパーミドル）での4団体王座統一に成功した。クロフォードは42戦全勝（31KO）、カネロは63勝（39KO）3敗2分けとなった。

ジャッジ3人の採点は1人が116―112、2人が115―113だったが、内容はクロフォードの完勝だった。ジャブ主体に手数の多さでカネロを圧倒し、巧みなステップとポジショニングでカネロの攻撃を単発に封じ込めた。カネロが強いパンチを打ってくるとコンパクトなカウンターを当て、試合の支配を印象づけた。

終了ゴングで両手を突き上げたクロフォードは、判定を告げられると涙を見せた。インタビューでは「俺がここにいるのは偶然じゃない。神が祝福して、この夜を与えてくれた。カネロ・アルバレスは偉大なチャンピオンです。素晴らしい戦いをしました」と相手を持ち上げたあと、「チームと一緒にこの王座に就けた。全てのサポーターに感謝したいし、俺が嫌いな人たちにも感謝する」と話した。今後については語らなかった。一方のカネロは結果を受け入れながら、「自分がここにいるということは、敗者はいないということだ。テレンス・クロフォードに敬意を表します。自分はリスクを冒すのが好きなので、ここにいる。彼のような偉大な選手とリングを共にできることをうれしく思います」と話した。

両者は同じ167.5ポンド（約75.98キロ）で前日計量をクリアしたが、体はクロフォードの方が大きく見えた。クロフォードはリングに上がった瞬間、WBAスーパーウエルター級王座を剥奪されることになっていた。2階級上の4階級制覇王者を破ったことにより、現在3位にいる米リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）でもオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、井上尚弥（大橋）を抜いて昨年4月以来の1位復帰を果たす可能性が出てきた。