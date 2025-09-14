女優でタレントのMEGUMI（43）が12日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）に出演。2拠点生活を決断したきっかけを語った。

MEGUMIは2024年から東京とスペイン・バルセロナでの2拠点生活をスタートさせた。当初は「全くするつもりはなかった」というが、息子がバルセロナ留学をしたことがきっかけだったという。

続けて「家とかを探すじゃないですか。そしたら家賃払うよりも買った方が毎月の支払いが安いらしくて。マンションを買うとグリーンカード（ゴールデンビザ）がついてくるってなって。それが今年の3月で終わりだから、縁があるのかなって思って、その場で即決した」とスペインでの住まいを購入した理由を語った。

この決断力に共演者から「えー！凄い！」との声が上がるとMEGUMIは「今じゃ考えられない。東京だけは無理。あっち（スペインに）行くと海に入って。そうすると逆に“仕事したい”ってなってくる」と語り、心身のバランスが取れる2拠点生活の魅力にどっぷりとハマっている様子をのぞかせた。