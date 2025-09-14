◇ナ・リーグ ドジャース13―7ジャイアンツ（2025年9月13日 サンフランシスコ）

ドジャースのタナー・スコット投手（31）は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に救援登板。前夜はサヨナラ満塁弾を浴びて今季4敗目を喫していたが、この日は9回を3者凡退に抑えた。ナ・リーグ西地区首位のチームは壮絶な打席戦を制し、2位パドレスが勝利したため地区優勝マジックを1つ減らして11とした。

この日は今季10勝を挙げている先発カーショーが、3回5安打4失点4四球。ナ・リーグ2位タイの14勝を挙げているジャイアンツ先発も4回10安打6失点と両先発が乱調で打撃戦となった。

ドジャースは2番手以降の5投手は、3番手イエーツが3失点したものの、それ以外の4人は無失点投球。相手打線の反撃をしのいでスコットに13―7の状況で9回のマウンドを託した。スコットはセーブがつく状況ではなかったが、チャプマン、フローレス、シュミットの3人を難なく打ち取り、サヨナラ負けを喫した前夜の悪夢を払しょくした。

試合後に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「今夜はスライダーが良かった。とにかく彼を再びマウンドに立たせ、自信を持たせたかった。昨夜の登板をリセットするためにも、すぐに投げさせるのが一番だと思った。彼もそれに応えてくれた。速球も良かったし、スライダーで空振りも取れていた」と狙いをもってこの日のマウンドに送ったことを明かした。