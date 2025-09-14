◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ロッテ（14日、楽天モバイルパーク）

俳優の渡邊圭祐さんが14日、仙台市にある楽天モバイルパークで行われた楽天-ロッテ戦の始球式に登場しました。

宮城県仙台市出身で「みやぎ絆大使」を務める渡邊さんは、実は今季2回目の始球式。前回は4月9日の日本ハム戦で行い、右投げで華麗な二段モーションから投球すると右打者の頭上を通過するボールとなり、悔しさをみせていました。

そして今回も華麗な二段モーションから投球。しかしベース手前でワンバウンドとなると、悔しそうに天を仰ぎます。その後は悔しさを残しながらも、さわやかな笑顔で球場をあとにしました。

渡邊さんは始球式を終え「今シーズン2回目の始球式をさせていただき、ありがとうございました！前回同様、今回も二段モーションで投げましたが、ワンバウンドしてしまいとても悔しいです。ただ、天気も良く、満員のお客様の前で投げることができ、本当に最高でした！」と喜びを語りました。

さらに「クライマックスシリーズ進出を目指して、今日の試合からまた勢いをつけられるように僕も応援しています。楽天イーグルスファンの皆さんも一緒に応援しましょう！」とチームへの応援の言葉を寄せました。