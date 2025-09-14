9月14日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ウェイニースー（牡2・栗東・中内田充正）が快勝した。7馬身差の2着にヒロノスカイ（牡2・栗東・宮本博）、3着にメイショウシンガン（牡2・栗東・高橋義忠）が入った。勝ちタイムは1:55.2（良）。

2番人気でC.ルメール騎乗、ピードモント（牡2・美浦・武井亮）は、11着敗退。

【新馬/阪神5R】ハービンジャー産駒 ブルースカイブルーがハナ差V

イントゥミスチーフ産駒

川田将雅騎乗の1番人気、ウェイニースーが断然の支持に応えてデビューVを飾った。スタートはそこそこに5番手からの競馬。勝負どころにかけては手応えの違いでグングン外から押し上げていくと、直線でも楽々といった感じで抜け出し、後続をあっという間に7馬身突き放した。同馬の所有は「ウマ娘」の藤田晋氏。また一頭楽しみな存在が現れた。

ウェイニースー 1戦1勝

（牡2・栗東・中内田充正）

父：Into Mischief

母：Cariba

母父：Cairo Prince

馬主：藤田晋

生産者：Candy Meadows LLC