小倉優子、長男リクエストのガッツリ弁当公開「スタミナ満点」「品数多くてすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/14】タレントの小倉優子が9月14日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】小倉優子、揚げ物詰まった長男リクエスト弁当
「 4月からお弁当作りがスタートしましたが、長男からは『お魚やお野菜よりガッツリ系が嬉しい！』とのリクエストがあり、毎朝お肉を炒めたり揚げ物をしたりしています笑」と、長男のリクエストを元に作った弁当を公開。複数のおかずや果物が入った豪華な仕上がりとなっている。
この投稿にファンからは「美味しそう」「スタミナ満点」「品数多くてすごい」「凝ってる」と反響が寄せられている。小倉は、2012年6月に第1子長男、2016年11月に第2子次男、2020年7月に第3子三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
