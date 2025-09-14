¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Ûµþ»ºÂç2Ç¯¤Ö¤êÀ©ÇÆ¤Ø³«ËëÀïÂç¾¡¡¡¹À¥´ÆÆÄ¤Ï2T¤ÎCTBÆà¿Ü¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¡µþ»ºÂç60¡½0ÀÝÆîÂç¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ØÀ¾À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþ»ºÂç¤¬³«ËëÀï¤Ç10¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ÆÀÝÆîÂç¤ò60¡½0¤Ç°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾4Ê¬¤ËWTB¾®ÎÓ½¤»Ô¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬±¦¶ù¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢7Ê¬¤Ë¤Ï¾®ÎÓ½¤¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FBµÜÎ¤²÷°ì¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦¤òÈ´¤±¤Æ¥È¥é¥¤¡£11Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÀÐ¶¶¥Á¥å¡¼¥«¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸¶ù¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£21Ê¬¤ÏCTBÆà¿Üµ®Âç¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÀÝÆîÂç¼éÈ÷¿Ø¤ò2²ó¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÃæ±û¤Ë¥È¥é¥¤¡£Æà¿Ü¤Ï30Ê¬¤Ë¤âÃæ±û¤òÈ´¤±¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥«¡¼Ê¿ÌîÎ¶¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£Á°È¾¤Ç5¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤È¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¤âÁê¼ê¥ß¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿Æà¿Ü¤¬3¥È¥é¥¤ÌÜ¡£¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯4¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¹À¥²Â»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³«ËëÀï¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Æà¿Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥ë¤â¤¤¤¤¤¬¡¢½ÄÆÍÇË¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥«¡¼°ËÆ£¿¹¿´¡Ê¤â¤ê¤·¡Ë¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö0Éõ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¡£¤Þ¤À¥ê¡¼¥°¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¸¬µõ¤ËÅ¥½¤¯¡¢µþ»º¤é¤·¤¯¼¡¤Î´ØÂçÀï¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£