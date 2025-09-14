＜義父一周忌より運動会＞「小学校最後だから…」欠席を決断。えっ義母からイヤミ連絡が【前編まんが】
私（チナツ、40代）は夫（カズマ、40代）と小6の息子（ケイ）との3人暮らし。今年は小学校生活最後の運動会があります。息子は応援団長という大役を任され、練習に励む毎日です。そんな息子を私と夫は微笑ましく見守っています。例年、息子の運動会の様子を動画で撮り、遠方に住む義両親にLINEで送っていました。今年の動画では、義父が亡くなって落ち込んでいる義母（ミズエ、70代）を元気づけられたらと思っています。
「月末の土曜日に親父の一周忌をやるらしいよ」義父は昨年の秋に亡くなりました。しかし、その週には息子の小学校最後の運動会の予定が入っているのです。夫の実家は新幹線で行く距離なので、日帰りで行くのは難しいのです。「日程は変えられないの？」と私は夫に聞いてみました。
義母はもうすでにお店を予約していて、親戚にも連絡済みとのことだったのでもう日程の変更はできなさそうです。私たちは夫婦で話し合い、申し訳ないけれど、今回の一周忌は夫だけ参加してもらうことに決めたのです。しかし欠席連絡をした数日後、義母から連絡がきたのです。
義父の一周忌と息子の運動会が重なり、私は夫に「運動会を優先したい」と伝えました。
夫も同意してくれたため、夫だけ一周忌に出席し、私と息子は運動会へ行くことになったのです。
しかし後日、義母から「一周忌より運動会を優先するのは非常識」という怒りのLINEが届きました。
私も義父の大切さは理解しているつもりですが、息子の小学校最後で、かつ応援団長として臨む大事な運動会なのです。
私は義母へ丁寧にお断りの返事を送りました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙