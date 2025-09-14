»º¸å1Ç¯¤Ê¤Î¤Ëà¤Ä¤ë¤ó¤Ä¤ë¤óá¡ª41ºÐ½÷Í¥¤Î¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÃØ³¡Ö´ñÀ×¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥ß¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡Ö¥Þ¥ÞÌÜÀþ¤Ç¤¹¤´¤¯¶¦´¶¡×
¡¡ºòÇ¯7·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿41ºÐ½÷Í¥¤¬Èþ¤·¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ç¤¹¡×¤È¸ø¼°X¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡£Ë»¤·¤¤¥Þ¥ÞÃ£¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êà10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë»þÃ»¥á¥¤¥¯á¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤ë»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö41ºÐ¡©¡ª¤ªÈ©¥Ä¥ë¥ó¥Ä¥ë¥ó¤ä¡¢¡¢¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈ©±ð¤«¤éÈþ¿Í¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥ß¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¿Æ¶á´¶¡×¡ÖÁÇ´é¤ÏÉáÄÌ¤Ç¹¥´¶ÅÙÇú¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ÇÅÉ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦´°À®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¼¡ª¾Ð¡×¡ÖÊÑ¤Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¡¢¤±¤ÉÈþ¤·¤¤¤Ã¤Æ´ñÀ×¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÃúÇ«¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¾Ò²ð¡¢¥Þ¥ÞÌÜÀþ¤Ç¤¹¤´¤¯¶¦´¶¡×¤È¡¢¶¶ËÜ¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£20Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢24Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£