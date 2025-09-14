悲願初Vの金澤志奈が3600万円獲得 2位・桑木志帆も1700万円超ゲット
＜ソニー 日本女子プロ選手権 最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロNO.1決定戦は、桑木志帆とのプレーオフを制した30歳・金澤志奈に軍配が上がった。地元メジャーで悲願のツアー初優勝を挙げて、賞金総額2億円のうち、優勝賞金として3600万円を獲得した。
【写真】歓喜の涙を流す金澤志奈
金澤の今季獲得賞金額は8218万1642円に。賞金ランキングは14位から4位にジャンプアップした。単独2位の桑木は1760万円を加算。3位タイの永峰咲希と小林光希はそれぞれ1300万円をつかみ、単独5位の青木瀬令奈は1000万円を手にした。ランキング1位の佐久間朱莉は14位タイに入り、賞金262万円を上積みした。
