暫定政権首相に選ばれた元最高裁長官のスシラ・カルキ氏/Stringer/REUTERS/REUTERS

（ＣＮＮ）汚職や縁故主義に反発する若者主導の大規模な反政府デモで死者も出たネパールで、元最高裁長官のスシラ・カルキ氏（７３）が１２日、暫定首相に就任した。ネパールでは初めての女性首相となった。

今回の反政府デモは、「Ｚ世代」の若年層がエリート層の子どもたちのぜいたくな生活をＳＮＳで批判する運動から始まり、全土に拡大した。

デモ参加者はメッセージアプリ「ディスコード」で非公式の投票を行い、カルキ氏を支持した。

インド外務省は声明を出し、今回の指名を歓迎するとともに、こうした変化が「平和と安定の促進に寄与することを期待する」と述べた。「近隣国であり民主主義を共有する長年の開発パートナーとして、インドは両国民と両国の幸福と繁栄のためにネパールと緊密に協力し続ける」

ネパール大統領府は声明で、カルキ氏の勧告に基づき議会を解散したと発表。来年３月５日にも総選挙を実施するという。

カルキ氏はこれまで、抗議の対象となっている体制の中で経歴を積んできたが、恐れを知らず清廉（せいれん）な法学者としての評判が若者の支持を集めている。

「私たちは誠実で、政治的な日和見主義者ではない人物を求めている。カルキ氏はその条件に合致している」と、会計士を目指すビラジ・アリヤルさん（２８）は語った。「裁判官をしていたので国の法律や制度に精通している。危機から我々を安全に導いてくれると確信している」

ネパール東部モラン郡生まれのカルキ氏は法律家としての道を歩み、２０１６年にネパール初の女性最高裁長官に就任するという歴史的なキャリアを築いた。在任中は汚職に一切容赦しない姿勢で知られるようになった。