お笑いカルテット「ぼる塾」のきりやはるかが１３日、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場。タイプの芸能人のエピソードを明かした。

動画で、鬼越トマホークの金ちゃんから「タイプで言うとどんな感じが？」と問われると、きりやは「タイプは斎藤工です。ずーっと言ってはいるんですけど」と告白。２０２１年６月放送の関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」では、斎藤がお笑いコンビ「紅しょうが」の熊本プロレスと濃厚なディープキスをするシーンが放送されている。それについてきりやは「羨ましい…私もしたいです…」と本音を吐露した。

そんな斎藤に初めて会ったのは「オールスター感謝祭」だという。「斎藤工さんが前の方の列にいて、ぼる塾が結構後ろの席にいて。私の席から（斎藤工の）うなじが見えるんですよ。ここ見放題！と思って、うなじとつむじずっと見てて」と明かし「めっちゃドキドキしてて」と当時の心境を語った。

２回目に斎藤に会ったのは「坂上＆指原のつぶれない店」の収録。きりやは「本当に好きすぎて、話せなくて。挨拶はしたんですけど『実はファンで…』とかそういう話ができなくって」と振り返った。しかし、斎藤の方から「僕の名前言ってくれてますよね？」と話しかけてきたといい「そこで『１番好きな芸能人、斎藤工なんです』って伝えて。それですごい満足しました」と顔をほころばせた。