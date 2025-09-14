【大人気連載プレイバック】#23

【大人気連載プレイバック】イチローくん、ウソー！もっと早く言ってよ！と思ったあの日の話

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの落合博満氏について綴られた、森繁和氏による「オレ流とともに去りぬ」（第1回=2011年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

★森繁和氏による「オレ流とともに去りぬ」（第1回=2011年）

先々週かな、ハワイV旅行に出発する前に落合監督と飯を食った。

顔を合わせるのは、数週間ぶり。妙に照れくさくてなぁ。落合さんも「何か変な感じだな」と苦笑いしていた。

たった数週間の空白が、互いの間によそよそしい雰囲気をつくってしまう。それだけ、これまで濃密な時間を過ごしたということなのだろう。改めて中日で一緒にユニホームを着た8年間の長さ、重さを感じざるを得なかった。

すべては一本の電話から始まった。オレが横浜の投手コーチを務めていた03年。シーズン終了間際のことだ。横浜スタジアムでの中日戦を終え、都内の自宅に戻る途中に携帯電話のバイブレーションが震えた。車を路肩に寄せてディスプレーを確認すると、知らない番号が表示されている。

「おう、久しぶり」

通話ボタンを押し、受話器から返ってきた声に聞き覚えがない。

「あ！？ 誰や？」

と、オレ。

「オレだよ、落合。落合だよ」

おちあい？ そう言われてもピンとこなかったのは、現役時代も含めてほとんど接点がなかったからである。

1歳上の落合さんとは78年のドラフトで指名された同期入団。落合さんが東芝府中、オレが住友金属に所属していた社会人時代、ともに全日本に選ばれて海外遠征にも行ったことがあるとはいえ、プロ入りしてからは飯を食いに行ったり、酒を飲みに行ったり、そういう付き合いは一度もなかった。もちろん、電話がかかってきたのは、これが初めてだった。

「落合って、あの落合さん？ 久しぶりです。なに、どうしたの？」

「横浜は今年で終わりだろ？」

「だったら、手伝え」

2年契約が切れるその年限りで横浜を退団するつもりでいたオレがそう伝えると、落合さんはこう言った。

「だったら、手伝えよ。また、連絡するから」

野球教室の手伝いか何かだと思ったオレは、「いいですよ」と安請け合いして電話を切った。

翌日、再び電話があった。

「そういうことで、投手コーチとして頼むぞ」

「えっ！？ 監督やるんですか？ どこで？」

「言ってなかったっけ？中日だよ、中日。まだ誰にも言うなよ」

中日は途中休養していた山田久志監督、その後に監督代行を務めていた佐々木恭介ヘッドコーチの退団が決まり、スポーツ紙は連日のように次期監督候補の名前を報じていた。落合さんからの最初の電話の前日には、野村克也さんの名前が大々的にマスコミで取りざたされ、ノムさんがやるのか、とオレも他人事でスポーツ紙を眺めていた。よもや、落合さんが中日の監督になり、オレが手伝うことになるとは……。

■秘密主義のきっかけ

落合さんには固く口止めされたが、翌日には系列スポーツ紙に記事が出ていた。マスコミと球団とはそういうものなのか。「中日はそういうとこだよ」と落合さんは言っていた。落合中日は秘密主義のように言われたが、情報がダダ漏れでは戦えない。今思えば、あのときから、落合さんはマスコミには余計なことは話さないと決めたのではないか。（この項つづく）

▽もり・しげかず 1954年11月18日生まれ。千葉県出身。駒大、住友金属を経て78年のドラフト1位で西武に入団。先発から抑えに転向し、現役通算9年で57勝（62敗）、82セーブを挙げた。88年に引退。翌89年から99年まで西武の投手コーチを務め、黄金時代を築く。00年からは日本ハム、02年から横浜で投手コーチを歴任。落合監督に請われ04年から中日でバッテリーチーフコーチ、10年にヘッドコーチに昇格した。落合監督とともに11年オフ、中日を退団。プロ入り後、ユニホームを脱ぐのは初めてだった。

◇ ◇ ◇

●関連記事の、【続きを読む】…も要チェックだ。