¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¡¢¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×£±£°¡¦£²£¶Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¹½ÁÛ¡Ä¡Ö¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀï¤Ï¡Ë¥á¥¤¥ó¸õÊä¡×¡Ä£¹¡¦£±£´¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¢¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£²£¶£°¡áËþ°÷¡á
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï£±£´Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ò·è¤á¤ë¿¿²Æ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï¡¢ÀÄÌîÌ¤Íè¤È¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤¬ÂÐÀï¤·¡¢ÀÄÌî¤¬¾¡Íø¤·½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ÀÄÌî¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ËÎÓ²¼»íÈþ¤¬»ý¤Ä¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤Ø¤Î½éÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½àÍ¥¾¡¤ÎµÝ·î¤Ï¡¢£Õ£Î²¦¼Ô¡¦ºù°æËã°á¤Ø¤Î½éÄ©Àï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë·èÀï¤ò£±£°¡¦£²£¶Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë»ØÄê¤·¤¿¤¬Âç²ñ¸å¡¢¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¡Ö£²¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤Û¤Ü·èÄê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Î¾¹ñÂç²ñ¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀï¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òµ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¡Ö¤Þ¤À¥«¡¼¥É¤¬Á´Éô¤½¤í¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥á¥¤¥ó¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡×¤ÈÌ¤³ÎÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Î¸õÊä¤â¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡×¤È¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀï¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡ÖÃÄÂÎ¤Î°ìÈÖ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°¡¦£²£¶¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²ÅÙÌÜ¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¿Ê½Ð¡£Á°²ó¤ÎºòÇ¯£·¡¦£±£³Âç²ñ¤Ï¡¢¡Ö£×£×£Å¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬ÆÃÊÌ»²Àï¡£ÎÓ²¼»íÈþ¤ÈÂÐÀï¤··àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£¹¡¦£±£´¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£±£´Ê¬£´£¸ÉÃ¡¡¥ï¥ó¥»¥³¥ó¥É£Å£Ø¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡ü
¡¡¢§£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÅ·Îï¹Ä´õ¡Ê£´¾¡£³ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£¸¡Ë¡Ê£¹Ê¬£µ£±ÉÃ¡¡¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡ËÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£´¾¡£²ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¹¡Ë¡ü¡¡
¢¤´äÃ«ËãÍ¥¡Ê£³¾¡£±ÇÔ£³Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¹¡Ë¡Ê£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡Ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡Ê£´¾¡£±ÇÔ£²Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£±£°¡Ë¢¤
¡û£Í£á£ò£é£á¡Ê£³¾¡£´ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£¶¡Ë¡Ê£´Ê¬£´£¶ÉÃ¡¡¿âÄ¾Íî²¼¼°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ã£È£É£Á£Ë£É¡Ê£±¾¡£µÇÔ£±Ê¬¡Ë¡ü
¡¡¢§£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¸ø¼°Àï¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¢¤ÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£´¾¡£±ÇÔ£²Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£±£°¡Ë¡Ê£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡Ëºù°æËã°á¡Ê£´¾¡£²ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¹¡Ë¢¤
¡û¾¾°æ¼î¼Ó¡Ê£´¾¡£³ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£¸¡Ë¡Ê£µÊ¬£µ£±ÉÃ¡¡¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¡ËÌîºê½í¡Ê£³¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£·¡Ë¡ü
¢¤£Í£É£Ò£Á£É¡Ê£³¾¡£²ÇÔ£²Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¸¡Ë¡Ê£µÊ¬£±£±ÉÃ¡¡Î¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Ë¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡Ê£²¾¡£´ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£µ¡Ë¢¤
¡û¸åÆ£ÃÒ¹á¡Ê£³¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£·¡Ë¡Ê£·Ê¬£±£²ÉÃ¡¡£Ç£Ã£Ó¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÅÄÃæ¤¤º¤Ê¡Ê£±¾¡£¶ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£²¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£°»î¹ç¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¡û»³²¬À»Îç¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¥Ð¡¼¥É¡¢Æî¾®Åí¡¢»³粼Íµ²Ö¡Ê£¹Ê¬£²ÉÃ¡¡¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡ËÀÐÀîÆàÀÄ¡¢Í¦µ¤¤ß¤Ê¤ß¡¢µÌ½í¡ü¡¢¥á¥¬¥È¥ó