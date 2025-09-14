俳優の大沢たかお（57）が14日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。盗撮への思いを明かす場面があった。

この日は映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」で共演した女優の上戸彩、プロデューサーの松橋真三氏とともに出演。松橋氏とは映画「キングダム」シリーズでもタッグを組んでおり、同作で大沢は王騎将軍を演じた。

上戸は以前、大沢は街中で見かけたことがあり、「普段とかも全然変装しないんですか？この間、電車乗ってた時も変装してなかったでしょ？」と聞くと、大沢は「変装…あんまりしてない」と明かした。

上戸は「隠れたい時代とかなかったですか？」と質問。大沢は「隠れたい時代は意外とないかな。むしろ“見て！”ぐらい極端な」と苦笑しつつ「隠れたいっていうのは、バレたら困るような人といたりすると、物凄く変なところを歩いたり、誰が見てもよそよそしくキョロキョロしながら歩くときあるかもしれないけど、そうじゃないときは全然普通にコンビニも行くし」と話した。

上戸は「カシャッとか撮られないんですか？」とも。大沢は「よく撮られている」と盗撮は良くされていると告白。それでも「この間、コーヒー飲んでたら、うちのスタッフから電話かかってきて、“今コーヒー飲んでますよね？”って言われて。“何で？”って言ったら、“Twitterに今上がってます”って言われて。俺の後ろ姿が…」と笑った。