¡¡½÷Í¥¤Î¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¡Ê60¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£15ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÅÄ¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄÅ´Ìð¤È¶¦±é¡£ÉðÅÄ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤«¤é¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£³Ø¹»¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¡£¤Ê¤ê¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ËÜÅö¤Ë³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¶µ°éÂç½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¶âÈ¬ÀèÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉðÅÄ¤Î·ÐÎò¤ÈÌòÊÁ¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âÆ´¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö»ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ËÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤ÊÊÂ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ùÅÄ¤äÀ¸ÅÌÌò¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤«¤â¤ß¤ó¤Ê¡ÈÆ´¤ì¤Î¶âÈ¬¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤óÌ´¤¬³Ð¤á¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¸½¼Â¤Ï¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¢¤²¤ë¤Î¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£