リニア・鉄道館では、2025年秋の行楽シーズンに合わせた特別イベントが行われます。ハロウィンや子どもパスポート所有者限定イベント、音楽コンサートなど、家族で楽しめる企画が多数用意されています。

秋の特別イベントは「しまじろうショー」など盛りだくさん

今回の目玉は、初開催となる「一緒に楽しくリニアを学ぼう！しまじろうショー」。お子様に人気のしまじろうのショーとクイズを通して、超電導リニアの仕組みや速さを楽しく学べる内容です。開催日は10月4日(土)で、各回先着25組を対象にウェブサイトからの事前申込が必要です。

ハロウィンシーズンには「リ鉄でハロウィン2025」を開催。かぼちゃカラーのクハ111形電車など、館内をハロウィン仕様に装飾します。仮装をした小学生以下のお子様にはお菓子のプレゼントも。

3館長トークショーや音楽イベントも開催

9月27日(土)、28日(日)には特別イベントとして、「踏切キャンペーン」を開催。非常ボタン押し体験が楽しめるほか、踏切謎解きラリーでは先着1,500名にオリジナルメモ帳をプレゼント。

また、音楽イベントとして、JR東海音楽クラブによる鉄道をテーマにしたコンサートが9月21日(日)に開催されるほか、10月11日(土)にはピアノとヴァイオリンのデュオ「スギテツ」とサクソフォン四重奏「カズトレイン Sax Quartet」による演奏会が行われます。

11月には、「こどもパスポート」所有者限定のイベントとして、955形新幹線試験電車（通称：300X）の運転台公開が11月8日(土)、9日(日)に開催される予定です。また11月24日(月・休)には、鉄道博物館および京都鉄道博物館の館長をゲストに迎えた「3館長トークショー」を開催。普段聞くことのできない貴重なお話が楽しめます。

リニア・鉄道館は毎週火曜日（祝日の場合は翌日）を休館日としていますが、9月23日(火・祝)は開館します。

※イベント内容は予告なく変更や中止になることがあります。

