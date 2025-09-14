秋山華子写真展：そこにいることによって現れる
写真家の秋山華子氏の写真展「そこにいることによって現れる」が、ニコンプラザ東京・大阪のTHE GALLERYにて、10月7日（火）より開催される。
「普遍」をテーマにスナップを撮り続けてきた秋山氏による写真展。東京と大阪の両会場では、関連イベントとしてトークショーも予定されている。
トークショーでは、普段の撮影テーマや展示作品についての解説が行われ、参加費は無料。当日は先着順で入場可能だが、来場者多数の場合は入場制限が行われるという。
目に見えるものは、
はじめからこちらの都合で見えているにすぎないと思っている。
しかし、ふと立ち止まったとき、
まるで世界の方がこちらを見ていたように感じることがある。
午後の光、路地の影、行き止まりの道。
そんなものが、まるで古い夢のように現れて、
こちらを射抜いてくる。
その瞬間、風景と私との間に、
奇妙な了解が生まれる。
本展は、そうした了解の痕跡だ。
日常の綻びの中に、時間がふっと止まり、
わたしという存在の居場所が、
一瞬だけ浮かび上がる。
つまりそれは、
どうということのない記録でありながら、
わたしにとっては、世界そのものの応答である。
（秋山 華子）
作家コメント
ニコンプラザ東京 THE GALLERY 1・2
開催期間
2025年10月7日（火）～10月20日（月）
開催時間
10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）
所在地
休館
日曜日
ギャラリートーク
10月11日（土）14時00分～15時00分（入場受付は13時15分～）
ニコンプラザ大阪 THE GALLERY
開催期間
10月30日（木）～11月12日（水）
開催時間
10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）
所在地
休館
日曜日
ギャラリートーク
11月1日（土）14時00分～15時00分（入場受付は13時15分～）
作者プロフィール
奈良県出身。
大阪芸術大学写真学科卒業、同研究室勤務を経て、写真家・織作峰子氏に師事。
大阪芸術大学写真学科非常勤講師。ニコンカレッジ講師・ニッコールクラブアドバイザー。