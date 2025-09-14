写真家の秋山華子氏の写真展「そこにいることによって現れる」が、ニコンプラザ東京・大阪のTHE GALLERYにて、10月7日（火）より開催される。

「普遍」をテーマにスナップを撮り続けてきた秋山氏による写真展。東京と大阪の両会場では、関連イベントとしてトークショーも予定されている。

トークショーでは、普段の撮影テーマや展示作品についての解説が行われ、参加費は無料。当日は先着順で入場可能だが、来場者多数の場合は入場制限が行われるという。

目に見えるものは、

はじめからこちらの都合で見えているにすぎないと思っている。

しかし、ふと立ち止まったとき、

まるで世界の方がこちらを見ていたように感じることがある。

午後の光、路地の影、行き止まりの道。

そんなものが、まるで古い夢のように現れて、

こちらを射抜いてくる。

その瞬間、風景と私との間に、

奇妙な了解が生まれる。

本展は、そうした了解の痕跡だ。

日常の綻びの中に、時間がふっと止まり、

わたしという存在の居場所が、

一瞬だけ浮かび上がる。

つまりそれは、

どうということのない記録でありながら、

わたしにとっては、世界そのものの応答である。

（秋山 華子）

作家コメント

ニコンプラザ東京 THE GALLERY 1・2

開催期間

2025年10月7日（火）～10月20日（月）



開催時間

10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）



所在地

休館

日曜日



ギャラリートーク

10月11日（土）14時00分～15時00分（入場受付は13時15分～）

ニコンプラザ大阪 THE GALLERY

開催期間

10月30日（木）～11月12日（水）



開催時間

10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）



所在地

休館

日曜日



ギャラリートーク

11月1日（土）14時00分～15時00分（入場受付は13時15分～）

作者プロフィール

奈良県出身。

大阪芸術大学写真学科卒業、同研究室勤務を経て、写真家・織作峰子氏に師事。

大阪芸術大学写真学科非常勤講師。ニコンカレッジ講師・ニッコールクラブアドバイザー。