ダイソーの「備蓄用ウェットボディタオル」がすごいので、知ってほしい
防災グッズを見直し中です。
お風呂が入れない場合に備えて、いいアイテムはないかな〜とダイソーをパトロールしていたときに、気になるアイテムを発見しました。
ダイソーの「備蓄用ウェットボディタオル」
それは、こちらの「備蓄用ウェットボディタオル」。
1枚で全身拭ける、大判・厚手のウエットタオルです。
個包装タイプで、無香料、ノンアルコール。刺激に弱い方でも使いやすいです。
災害時はもちろん、キャンプやアウトドア、スポーツなどで活用できますよ。
約5年保存できる
購入の決め手となったのが、保存期間です！
なんとこちらのボディタオル、製造日より約5年保存できるそう。
ボディシートは、カバンの中に入れていたらいつの間にか乾燥していた……なんてことが多々あるので、長期間状態を保てるのは嬉しいですよね。
破けにくい厚みのある生地
袋から取り出してみました。
一般的なボディシートのような素材感で、厚みがあります。
首に巻けるサイズ感
約56cm×28cmと、首に巻けるくらいの長さです。
思った以上に大きめで、使いやすそう。
ベタつかず、さっぱりと拭けたよ
実際に拭いてみると……程よいウエット感で肌がさっぱりとしました！
濡れたおしぼりを使った後のような使用感。
拭いた後のベタつきなどもありませんでした。
首や腕、足、脇など、気になる部位を拭いても破れない耐久性。
スースーせず刺激もないので、年齢問わず使えます。
暑さ対策にも◎
暑さ対策として首に巻いたり、汗拭きタオルにしたりと、日常使いもしやすそう。
5年保存のアイテムが110円で買えるなんてうれしい〜！
お風呂に入れないというトラブル時、これがあると安心感が違う……。
家に備えておきたいアイテムです。
Photo: 田中 青紗