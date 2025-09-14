Photo: 田中 青紗

ROOMIE 2025年8月29日掲載の記事より転載

防災グッズを見直し中です。

お風呂が入れない場合に備えて、いいアイテムはないかな〜とダイソーをパトロールしていたときに、気になるアイテムを発見しました。

ダイソーの「備蓄用ウェットボディタオル」

ダイソー「備蓄用ウェットボディタオル」

それは、こちらの「備蓄用ウェットボディタオル」。

1枚で全身拭ける、大判・厚手のウエットタオルです。

個包装タイプで、無香料、ノンアルコール。刺激に弱い方でも使いやすいです。

災害時はもちろん、キャンプやアウトドア、スポーツなどで活用できますよ。

約5年保存できる

購入の決め手となったのが、保存期間です！

なんとこちらのボディタオル、製造日より約5年保存できるそう。

ボディシートは、カバンの中に入れていたらいつの間にか乾燥していた……なんてことが多々あるので、長期間状態を保てるのは嬉しいですよね。

破けにくい厚みのある生地

袋から取り出してみました。

一般的なボディシートのような素材感で、厚みがあります。

首に巻けるサイズ感

約56cm×28cmと、首に巻けるくらいの長さです。

思った以上に大きめで、使いやすそう。

ベタつかず、さっぱりと拭けたよ

実際に拭いてみると……程よいウエット感で肌がさっぱりとしました！

濡れたおしぼりを使った後のような使用感。

拭いた後のベタつきなどもありませんでした。

首や腕、足、脇など、気になる部位を拭いても破れない耐久性。

スースーせず刺激もないので、年齢問わず使えます。

暑さ対策にも◎

暑さ対策として首に巻いたり、汗拭きタオルにしたりと、日常使いもしやすそう。

5年保存のアイテムが110円で買えるなんてうれしい〜！

お風呂に入れないというトラブル時、これがあると安心感が違う……。

家に備えておきたいアイテムです。

Photo: 田中 青紗