タレントの上沼恵美子（70）が、14日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が8月29日、結婚と第1子の妊娠を発表したことについて言及した。

一時は、三山の女性トラブルを巡り趣里の両親の水谷豊と伊藤蘭が結婚に反対しているとの報道もあった。だが、発表文には「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」とつづられていた。

上沼は、水谷が結婚に反対していたとの報道に触れ「どんな相手でも花嫁の父は反対しますよね」とした上で「親が反対しても子供が“この人と一緒になりたい”って言ったら結婚させた方がいい」とコメント。

理由に「反対したからと言って“じゃあ、やめます”とはならないから。（反対していたとしたら）水谷さんが恨まれるだけ。しゃあないもん」と説明した。

さらにNHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年度後期）でヒロインを務めている最中の趣里と初対面した時を回想。「いい子よ。楽屋あいさつに来てくれて、“趣里でーす！”って。“なんて明るくて気さくな子なんやろう。可愛い子やな”と思って」とし「子供さん産んでも仕事やってほしいな。お母さんもお父さんも凄い方やから大変やね」とエールを送った。