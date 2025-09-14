◇MLB パドレス 11-3 ロッキーズ(日本時間14日、ペトコ・パーク)

ナ・リーグ西地区2位でドジャースと首位争いを繰り広げるパドレスが、ロッキーズ戦に快勝。松井裕樹投手は8点リードの9回に登板し、三者凡退に抑える好投でリードを守り抜きました。

試合は両チーム1点ずつを取り合い同点で迎えた2回、パドレスはフェルナンド・タティスJr.選手が22号2ランを放って勝ち越しに成功します。

さらに2点リードで迎えた3回には、この回先頭のマニー・マチャド選手がレフトスタンドへ飛び込む25号ソロホームランを放ち追加点。勢いづいたチームはその後も得点を重ね、4回裏を終えて8点差と大量リードを作りました。

11-3で迎えた最終回には、松井裕樹投手がマウンドに上がります。松井投手は空振り三振を1つ奪うなど、最終回を三者凡退で締める好投を披露しました。

2桁得点で快勝したパドレスですが、この日は首位ドジャースもジャイアンツに勝利。そのためゲーム差は縮まらず、「2.5」のままとなっています。

しかしナ・リーグのワイルドカード争いではポストシーズン進出へ一歩前進しました。各地区で優勝した3球団を除いた勝率の高い3チームがポストシーズン進出となりますが、パドレスはナ・リーグ現在2位。この日は3位メッツと4位ジャイアンツがともに敗れたため、その立場をさらに優位なものとしました。