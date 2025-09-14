timelesz菊池風磨、篠塚大輝の「タイプロ」動画付き書類審査は「覚えてます」ポイント振り返る
【モデルプレス＝2025/09/14】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が14日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。timeleszによる新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）書類選考について回顧した。
【写真】菊池風磨の美腹筋
リスナーのメッセージから「履歴書」の話題になったこの日。菊池は、「タイプロ」の最初の審査では「ほぼ履歴書のようなものを書いてもらいました」と振り返った。
しかし「僕らが見てる時は本当にそれぞれだったから、見方がちょっと一般企業とは違うとは思います」と口に。「いっぱい書いてる人は一生懸命だな」と認識するのは一般企業と共通するものの「逆に『タイプロ』で言うと、ちょっとしか書いてない人が気になったりとかっていうのはありました。なんか面白そうだなとか…1行2行でも、なんかインパクトを残してたりとかっていうのは」と「タイプロ」では、書き込まれている量が少なくても光るものがある時には印象が強かったと口にした。
さらに「覚えてますもんね。新メンバーが送ってきてくれたプロフィールというか書類」と、応募総数18,922件と発表されている中でも、新メンバーたちの書類は今も覚えていると菊池。「シノが、それは動画付きだったんですけど、動画でやってたこととか覚えてますもんね。だからインパクトに残るっていうのが結構僕らにとっては大事な要素だった」と書類選考での篠塚大輝が印象的だったことも振り返った。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、タイプロ書類選考のポイント回顧
リスナーのメッセージから「履歴書」の話題になったこの日。菊池は、「タイプロ」の最初の審査では「ほぼ履歴書のようなものを書いてもらいました」と振り返った。
しかし「僕らが見てる時は本当にそれぞれだったから、見方がちょっと一般企業とは違うとは思います」と口に。「いっぱい書いてる人は一生懸命だな」と認識するのは一般企業と共通するものの「逆に『タイプロ』で言うと、ちょっとしか書いてない人が気になったりとかっていうのはありました。なんか面白そうだなとか…1行2行でも、なんかインパクトを残してたりとかっていうのは」と「タイプロ」では、書き込まれている量が少なくても光るものがある時には印象が強かったと口にした。
◆菊池風磨、印象に残った篠塚大輝の書類審査
さらに「覚えてますもんね。新メンバーが送ってきてくれたプロフィールというか書類」と、応募総数18,922件と発表されている中でも、新メンバーたちの書類は今も覚えていると菊池。「シノが、それは動画付きだったんですけど、動画でやってたこととか覚えてますもんね。だからインパクトに残るっていうのが結構僕らにとっては大事な要素だった」と書類選考での篠塚大輝が印象的だったことも振り返った。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】