まさか【ダイソー】に売ってるなんて、、！ 大人こそ付けたい♡「くまさんキーホルダー」

平成からのリバイバルブームで、バッグにチャームやキーホルダーを“じゃら付け”するのがビッグトレンドに。流行の波に乗って、【ダイソー】にもキュートなキーホルダーが多く登場するようになりました。たくさんのラインナップの中から今回注目したのは、存在感たっぷりで思わず笑顔になれそうな「くまさんキーホルダー」。大人でも取り入れやすい、癒しとおしゃれの絶妙バランスは必見です。

ふんわり質感と目隠しポーズに癒される！

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220（税込）

見るからにふんわりとした素材に、目隠しポーズが愛らしいぬいぐるみのくまさんキーホルダー。バッグにつけるだけで日常に癒しをプラスしてくれそうです。ボールチェーンタイプで、好きなところにサッと付けやすいのも◎ 「隠した手の中のつぶらな瞳が可愛い」と、@ftn_picsレポーターとも*さんも推しているアイテムです。

メタリックなグラデーションカラーがポイントに

【ダイソー】「キーホルダー（クマ）」\220（税込）

メタリックなグラデーションカラーで、さりげないのにしっかり映える主役級キーホルダー。アクセ感覚でバッグや鍵に添えれば、ワンポイントでトレンド感を演出できます。モードにもカジュアルにもマッチするデザインで、大人のコーデにもしっかりと馴染んでくれそう。レポーターとも*さんは「鼻と口が付いている顔と、哀愁を感じる後ろ姿が可愛い」とディテールを高評価しています。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M