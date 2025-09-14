映画「ダラス・バイヤーズクラブ」（2014年）で米アカデミー賞の主演男優賞を獲得した俳優のマシュー・マコノヒー（55）は、息子のリーヴァイ（17）が演技の世界に興味があることを知らなかったそうだ。マシューの主演最新作「ザ・ロスト・バス」で映画デビューを果たしているリーヴァイだが、息子役のオーディションを受けたいというリーヴァイの発言を最初は真に受けていなかったとマシューは明かしている。



【写真】背は父の方が高いかな…息子リーヴァイと並んで取材に応じるマシュー・マコノヒー

母ケイも出演しているこの新作について、マシューはE!ニュースにこう話す。「親子3世代だよ。母はずっと演技をやっていたから、映画にも出たことがある。でも息子は、興味があることさえ知らなかった」「『脚本読みをやっていい？』と4回聞かれていたんだけどね」



そして、オーディションをさせるなら、自分の息子だということを隠してやらせるべきだと判断。マコノヒーの名を明かさずにポール・グリーングラス監督にオーディション動画を送ったところ、監督が「この子だ！」と即決したそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）