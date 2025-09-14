女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１５日に、第１２１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ようやく世に出た絵本『あんぱんまん』は低空飛行のままだった。それでものぶ（今田美桜）は、子どもたちに読み聞かせを続ける。そして雑誌『詩とメルヘン』の創刊から１年、嵩（北村匠海）は他の雑誌の編集長も務め、ますます忙しくなっていた。そんな中、アンパンマンを『詩とメルヘン』で連載することに。だが、連載された『怪傑アンパンマン』はあまり話題にならなかった。１年後、たくや（大森元貴）が柳井家にやってきて…。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。８月２２日にクランクアップした。

９月２９日からは、女優・郄石あかり主演の「ばけばけ」がスタートする。