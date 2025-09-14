歌手のクミコが１４日、ＮＨＫ「のど自慢」（日曜・後０時１５分）にゲスト出演し、シャンソンの名曲「人生は美しい」を熱唱した。

同曲は東京・銀座にあった日本初のシャンソン喫茶「銀巴里」でクミコの先輩だった歌手・古賀力（つとむ、２０１８年死去）による訳詞。長崎・佐世保で空襲に遭った経験をもとにしている。

戦後８０年の節目にふさわしい一曲を、クミコは静岡・伊豆の国市からの生放送で情感たっぷりに届けた。同番組では２３年に「時は過ぎてゆく」、２４年には「愛の讃歌」を歌っており、３年連続でのシャンソンの披露となった。

今年はクミコが松本隆氏のプロデュースで再デビューしてから２５周年でもある。１５年ぶりに新録音した代表曲「ＩＮＯＲＩ〜祈り〜」など１３曲が収録されたベストアルバム「シャンソンティックな歌たち」にも、今回の「人生は美しい」が収録されている。

１２月３日には、シャンソンの魅力を届けるイベント「ニッポン・シャンソン・フェスティバル２０２５〜大人のためのシャンソンティックな歌たち〜」が、東京・有楽町のよみうりホールで開催される。クミコや歌手・中澤卓也のほか、松田美由紀、平野レミがジャンルを超えて出演する予定だ。