◆マリーゴールド「「ドリーム・スターＧＰ」（１４日、後楽園ホール）観衆１２６０＝満員＝

女子プロレス「マリーゴールド」は１４日、後楽園ホールで最強で最高の女子レスラーを決める真夏のリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」優勝決定戦を行った。

この日、ドリームリーグとスターリーグの公式戦最終戦が行われ、スターリーグは勝ち点９の青野未来と同８の桜井麻衣が対戦。白熱の攻防は、両者、一歩も譲らず引き分け、勝ち点を１０に伸ばした青野が１位で優勝戦進出を決めた。

一方のドリームリーグは、セミファイナルで勝ち点８の岩谷麻優と同９点のビクトリア弓月が対戦。ハイスピードで両者が真っ向からぶつかる熱戦は、瞬く間に試合時間の１５分が終わり時間切れ引き分けとなり、弓月が勝ち点１０に伸ばし岩谷は、優勝戦進出を逃した。

メインで勝ち点９のワールド王者・林下詩美が天麗皇希と対戦。勝てば文句なしで優勝戦進出が決まる林下だったが、まさかのリングアウトで敗れ脱落。この結果、優勝戦はビクトリア弓月と青野未来の対戦となった。

優勝戦は、青野と弓月が激しく持てる技をぶつけ合う激闘を展開。最後は青野がワンセコンドＥＸで弓月をマットに沈め初優勝を飾った。

敗れたが岩谷と引き分けた激戦は「ドリームリーグ」ベストバウトを受賞するなどリーグ戦ですさまじい進化を果たした弓月は、表彰式終了後にマイクを持ちファンに感謝し「準優勝になってしまいましたが、私ひとつ言いたいことがあります」と切り出し「ユナイテッドのベルトに挑戦したいです」と宣言し「１０月２６日、両国国技館で私、桜井さんの持つユナイテッドのベルトに挑戦したいんですけど、みなさんどう思いますか？」と客席に問いかけると大きな拍手がわき起こった。

花道に王者の桜井麻衣が現れ「挑戦受けてくれるようにこれからもどんどんどんアピールしていくんで」と挑発していた。

◆９・１４後楽園ホール全成績

▼「ドリーム・スターＧＰ」優勝決定戦 時間無制限１本勝負

○青野未来（１４分４８秒 ワンセコンドＥＸ→片エビ固め）ビクトリア弓月●

▼ＤＲＥＡＭ ＬＥＡＧＵＥ １５分１本勝負

○天麗皇希（４勝３敗＝勝ち点８）（９分５１秒 リングアウト）林下詩美（４勝２敗１分＝勝ち点９）●

△岩谷麻優（３勝１敗３分＝勝ち点９）（１５分時間切れ引き分け）ビクトリア弓月（４勝１敗２分＝勝ち点１０）△

○Ｍａｒｉａ（３勝４敗＝勝ち点６）（４分４６秒 垂直落下式ドライバー→片エビ固め）ＣＨＩＡＫＩ（１勝５敗１分）●

▼ＳＴＡＲ ＬＥＡＧＵＥ公式戦 １５分１本勝負

△青野未来（４勝１敗２分＝勝ち点１０）（１５分時間切れ引き分け）桜井麻衣（４勝２敗１分＝勝ち点９）△

▼同

○松井珠紗（４勝３敗＝勝ち点８）（５分５１秒 ヨーロピアン・クラッチ）野崎渚（３勝３敗１分＝勝ち点７）●

▼同

△ＭＩＲＡＩ（３勝２敗２分＝勝ち点８）（５分１１秒 両者リングアウト）ちゃんよた（２勝４敗１分＝勝ち点５）△

▼同

○後藤智香（３勝３敗１分＝勝ち点７）（７分１２秒 ＧＣＳ→片エビ固め）田中きずな（１勝６敗＝勝ち点２）●

▼第０試合 ８人タッグマッチ

○山岡聖怜、ハミングバード、南小桃、山粼裕花（９分２秒 ジャーマンスープレックスホールド）石川奈青、勇気みなみ、橘渚●、メガトン