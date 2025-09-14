ÀÄÌîÌ¤Íè¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤òÇË¤ê¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×½éÍ¥¾¡¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É°¦¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡×£±£°¡¦£²£¶Î¾¹ñ¤Ç¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡×ÎÓ²¼»íÈþ¤ËÄ©Àï¤Ø
¢¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ö¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£²£¶£°¡áËþ°÷¡á
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï£±£´Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ò·è¤á¤ë¿¿²Æ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥ê¡¼¥°¤È¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°ÀïºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£¹¤ÎÀÄÌîÌ¤Íè¤ÈÆ±£¸¤Îºù°æËã°á¤¬ÂÐÀï¡£ÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤Ï¡¢Î¾¼Ô¡¢°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò£±£°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÀÄÌî¤¬£±°Ì¤ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£¸¤Î´äÃ«ËãÍ¥¤ÈÆ±£¹ÅÀ¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤¬ÂÐÀï¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎ¾¼Ô¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ëÇ®Àï¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë»î¹ç»þ´Ö¤Î£±£µÊ¬¤¬½ª¤ï¤ê»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢µÝ·î¤¬¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤Ë¿¤Ð¤·´äÃ«¤Ï¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¤¬Å·Îï¹Ä´õ¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÎÓ²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ÇÇÔ¤ìÃ¦Íî¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ï¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤ÈÀÄÌîÌ¤Íè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï¡¢ÀÄÌî¤ÈµÝ·î¤¬·ã¤·¤¯»ý¤Æ¤ëµ»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦·ãÆ®¤òÅ¸³«¡£ºÇ¸å¤ÏÀÄÌî¤¬¥ï¥ó¥»¥³¥ó¥É£Å£Ø¤ÇµÝ·î¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°½ªÎ»¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÄÌî¤ÏËþ°÷¤Î¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤Î¡Ö¥ß¥¯¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÀÄÌîÌ¤Íè¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö»ä¤Ïº£Ç¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤³¤ÎÀè¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÎÓ²¼»íÈþ¤Î¤â¤Ä¿¼¹È¤Î¥Ù¥ë¥È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀÄÌî¤ÏÍ¥¾¡¤ÎÍ×°ø¤ò¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´úÍÈ¤²¤«¤é³§¶Ð¤Ç½Ð¾ì¤·Â³¤±¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÎÓ²¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Ç¥Ã¥«¥¯¤·¤Æ£±£°·î£²£¶Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Çµ±¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É°¦¤ò¶¯¤¯¶¯¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£¹¡¦£±£´¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£±£´Ê¬£´£¸ÉÃ¡¡¥ï¥ó¥»¥³¥ó¥É£Å£Ø¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡ü
¡¡¢§£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÅ·Îï¹Ä´õ¡Ê£´¾¡£³ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£¸¡Ë¡Ê£¹Ê¬£µ£±ÉÃ¡¡¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡ËÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£´¾¡£²ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¹¡Ë¡ü¡¡
¢¤´äÃ«ËãÍ¥¡Ê£³¾¡£±ÇÔ£³Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¹¡Ë¡Ê£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡Ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡Ê£´¾¡£±ÇÔ£²Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£±£°¡Ë¢¤
¡û£Í£á£ò£é£á¡Ê£³¾¡£´ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£¶¡Ë¡Ê£´Ê¬£´£¶ÉÃ¡¡¿âÄ¾Íî²¼¼°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ã£È£É£Á£Ë£É¡Ê£±¾¡£µÇÔ£±Ê¬¡Ë¡ü
¡¡¢§£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¸ø¼°Àï¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¢¤ÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£´¾¡£±ÇÔ£²Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£±£°¡Ë¡Ê£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡Ëºù°æËã°á¡Ê£´¾¡£²ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¹¡Ë¢¤
¡¡
¡¡¢§Æ±
¡û¾¾°æ¼î¼Ó¡Ê£´¾¡£³ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£¸¡Ë¡Ê£µÊ¬£µ£±ÉÃ¡¡¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¡ËÌîºê½í¡Ê£³¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£·¡Ë¡ü
¡¡¢§Æ±
¢¤£Í£É£Ò£Á£É¡Ê£³¾¡£²ÇÔ£²Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£¸¡Ë¡Ê£µÊ¬£±£±ÉÃ¡¡Î¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Ë¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡Ê£²¾¡£´ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£µ¡Ë¢¤
¡¡¢§Æ±
¡û¸åÆ£ÃÒ¹á¡Ê£³¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¡á¾¡¤ÁÅÀ£·¡Ë¡Ê£·Ê¬£±£²ÉÃ¡¡£Ç£Ã£Ó¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÅÄÃæ¤¤º¤Ê¡Ê£±¾¡£¶ÇÔ¡á¾¡¤ÁÅÀ£²¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£°»î¹ç¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¡û»³²¬À»Îç¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¥Ð¡¼¥É¡¢Æî¾®Åí¡¢»³粼Íµ²Ö¡Ê£¹Ê¬£²ÉÃ¡¡¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡ËÀÐÀîÆàÀÄ¡¢Í¦µ¤¤ß¤Ê¤ß¡¢µÌ½í¡ü¡¢¥á¥¬¥È¥ó