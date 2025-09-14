女優の上戸彩（40）が14日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。10歳長女への不満をもらす場面があった。

この日は映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」で共演した俳優の大沢たかお、プロデューサーの松橋真三氏とともに出演。大沢から「（家では）どういうふうに過ごされているんですか？」と聞かれ、上戸は「ソファーに、今年たぶん座ったの1回しかないですね」と告白。「もうバッタバタですね。片付けしても奇麗にならないし、ずっと片付けして、ずっと中腰でなんか拾っては、しまって」と3児のママらしく、慌ただしい毎日を送っていることを明かした。

さらに「長女がお片付けが苦手なので、棚を作って、“ここはこういう本とか教材はここに。こういうキーホルダーとか小物はここ引き出し買ったから、ここにしまって”って全部やっても、置きっぱなし。もう全部“ぱなし”。っていうのがもうイライラするんです。もう理解できないんですよ」と不満を吐露。「私からなぜこの子が生まれたんだ？っていうぐらい。全部、開けっ放し、つけっぱなし。自分と違う生き物が家にいるっていうのは、結構大変ですよね」ともらした。

「2番目がそこはちょっと（自分に）似てるんで、最近も寝る前に“なんか部屋が汚いね”って言って、一緒に片付けてくれたりとかするんですよ。今度3番目が、バーッてもう何でもクーピーも折るし、何でも破壊していくんで」と苦笑した。

上戸は2012年9月14日、自身の27歳の誕生日にEXILEのHIROと結婚。2015年に第1子長女、19年に第2子長男、23年に第3子次男を出産している。