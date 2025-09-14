【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、特大138m弾で打った瞬間に“仁王立ち”

完璧な一発に思わず本人もすぐさま確信したかのような仁王立ちを見せた。

ドジャースの大谷翔平投手がジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第2打席で今季49本目となるソロ本塁打を放った。この時の大谷のリアクションに注目が集まっている。

ドジャースが2点ビハインドで迎えた3回表。この回の先頭打者として打席に入った大谷はジャイアンツ先発のウェブ投手と対戦。第1打席も内野安打で出塁するなど得意としている投手を相手に、カウント1ー0からウェブが投げた148キロのシンカーをフルスイングした。真ん中寄りに来た甘い球を狙いすましたかのように叩いたためか、大谷も打った瞬間から本塁打を確信する当たりに。その予感通り、打球はバックスクリーンへ今季最長となる454フィート（約138.4メートル）も飛んで行く特大の一発に。これでドジャースは2点差に迫った。

打った直後、大谷は本塁打を確信しての仁王立ち。打球の方向を見送ってから一塁ベースを回るという圧巻の光景を披露した。この一発で本塁打王争いでトップを走るフィリーズのシュワーバー内野手に2本差に迫り、さらに優勝争いを演じるチームにとって反撃ののろしとなったのは間違いない。

会心の一打を見た視聴者はSNSで「完璧」「朝からいいもの見た」「最高だ」「エグい当たりだったなー」「毎回そうだけど、これも打った瞬間ってやつだな」など、大谷の本塁打を絶賛するコメントが目立った。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）