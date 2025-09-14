ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国国際サービス貿易交易会、一般公開を実施 中国国際サービス貿易交易会、一般公開を実施 中国国際サービス貿易交易会、一般公開を実施 2025年9月14日 14時42分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を訪れた人々。（北京＝新華社記者／周汀鷺） 【新華社北京9月14日】中国北京市の首鋼園で10〜14日、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開かれた。最終日前日からは一般公開を実施した。１３日、中国国際サービス貿易交易会のスポーツサービス展示エリアでサッカーをする人型ロボット。（北京＝新華社記者／陳曄華）１３日、中国国際サービス貿易交易会の文化観光サービステーマ展に出展した北京市朝陽区のブースを見学する人々。（北京＝新華社記者／陳曄華）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場でロボット犬と握手する子ども。（北京＝新華社記者／周汀鷺）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を訪れた人々。（北京＝新華社記者／徐欽）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を訪れた人々。（北京＝新華社記者／周汀鷺）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を訪れた人々。（北京＝新華社記者／陳曄華）１３日、中国国際サービス貿易交易会のテーマ展展示エリアを見学する来場者。（北京＝新華社記者／陳曄華）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を見学する来場者。（北京＝新華社記者／陳曄華）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を訪れた人々。（北京＝新華社記者／陳曄華）１３日、会場となる首鋼園にある中国国際サービス貿易交易会の英文モニュメントの前で記念撮影するスタッフ。（北京＝新華社記者／徐欽）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を訪れた人々。（北京＝新華社記者／徐欽）１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場で子どもと交流するロボット。（北京＝新華社記者／周汀鷺）１３日、中国国際サービス貿易交易会の文化・観光サービス展示エリアを見学する来場者。（北京＝新華社記者／徐欽） リンクをコピーする みんなの感想は？