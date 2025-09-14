女優の伊藤沙莉（31）は14日、大阪市内で映画「風のマジム」（12日全国公開）の公開記念舞台あいさつに芳賀薫監督とともに登壇。観客に「エゴサーチしますから」とSNSでの露出、拡散をお願いした。

沖縄・南大東島のサトウキビから生まれたラム酒作りに挑戦し、契約社員から社長になった女性の実話をもとにした小説「風のマジム」（原田マハ著）を映画化。伊藤は夢のために奔走する主人公・伊波まじむを演じた。

伊藤は前日、都内での舞台あいさつ後に、エゴサーチ。映画についての評判を探った。元々、エゴサーチするタイプだが、検索した中に、心に残った投稿があったそうだ。

「好きなことは諦めなくていいんだなって仰った方がいた。その伝わり方がすごくうれしかった」。それを伊藤が説明。「諦めるなとか、追求し続けろではなく、諦めなくていいんだというぐらいのメッセージ性があるのかな。それぐらいの伝わり方がすごくうれしかった」と肩肘張らずに、フンワリと感じてもらえたことがうれしかったようで、「必ず100％目を通しますから、SNSで」とファンへの写真撮影サービス後にSNSでの拡散を促した。

伊藤は6月末のUSJ・びしょ濡れパレード”「NO LIMIT！ サマースプラッシュ・パレード」のオープニングイベントに出演して以来の大阪。「お客さんと水鉄砲で水を掛け合って楽しかった」。さらに家族旅行でも訪れ「アメ村で洋服を見たり、良さげな居酒屋を探していったり」と大阪グルメを楽しんだという。大阪グルメでは「古田新太さんから教えてもらったサキイカ天がメチャおいしかった」と明かした。大阪のイメージは「温かく接していただいて。普通にしゃべってもおもしろい。言葉が優しく感じるんです。バカよりアホの方がやさしいと思う」と笑わせた。

撮影で印象に残ったのは「最後のシーンを撮影している時に、サトウキビからサトウキビに移る生マングースを見た。かわいかった」とニヤリ。沖縄で1カ月間完全オフをもらったら何をしたいか問われ「自由。仕事しなくていいなら、海へ行きたい。今回の撮影では行かなかった。何も考えずに過ごしたい」と思いをめぐらせていた。