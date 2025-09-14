こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

リモートワークやオンライン会議が日常となった今、音の快適さは生活の質を大きく左右します。

通勤中の音楽鑑賞から運動中のモチベーション維持まで、イヤホンは私たちの生活に欠かせないアイテムに。しかし、長時間の装着による耳の疲れや、周囲の音が聞こえないことへの不安を感じる人も少なくありません。

そこで今回は、快適な装着感と優れた機能性を両立させた、JVCケンウッドの最新ワイヤレスイヤホン2つをご紹介します。

「ながら聴き」の最適解。一日中快適な軽量・開放型

最初にご紹介するのは、JVCケンウッドから発売されている｢Victor HA-NP1T｣。アクセサリー感覚で身に着けられるイヤーカフ型を採用した、新感覚のワイヤレスイヤホンです。

JVCケンウッド Victor HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver.5.3 オープンイヤー イヤーカフ アプリ 対応 マルチポイント 合計24時間再生 マイク付き 小型 軽量 防水 音アクセ エターナルブルー 20,000円 Amazonで購入する PR PR 19,800円 楽天で購入する PR PR 22,000円 Yahoo! ショッピング で購入する

片耳わずか4.9gという軽量設計に加え、独自の｢フレキシブルアジャスト｣機構を搭載。耳に軽く挟んで装着するだけで、長時間でも快適な着け心地を実現しています。

カラーバリエーションは、ファッションにコーディネートしやすい全8色。

高磁力ネオジムマグネットを採用した10mmドライバーユニットにより、周囲の音を確認しながらクリアな高音質サウンドを楽しめます。

サウンドモードは3種類を搭載。幅広いシーンで使える｢NORMAL｣、騒音下でもしっかり聞こえる｢HIGH｣、低音寄りの｢BASS｣から選択可能。

バッテリー性能も優秀で、本体のみで最大8時間の連続再生が可能。充電ケースと合わせると最大24時間の長時間再生に対応します。さらに10分の充電で最大60分再生※できるクイック充電機能も搭載（※使用条件により変わります）。

IPX4相当の防滴仕様により、雨や汗を気にせず使用できるのも魅力ですよ。

ノイキャン搭載＆丸洗いOK。本格スポーツイヤホン

続いてご紹介するのが、本格的なスポーツシーンでの使用を想定した｢Victor HA-EC77T｣。ノイズキャンセリング機能を搭載しながら、イヤホン本体を丸洗いできる画期的なモデルです。

JVCケンウッド Victor HA-EC77T-B ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 ノイズキャンセリング イヤーフック スポーツ マイク付き 小型 軽量 防水 防塵 IP57 本体質量6.0g(片耳) 最大40時間再生 ブラック 9,900円 Amazonで購入する PR PR 9,900円 楽天で購入する PR PR 9,900円 Yahoo! ショッピング で購入する

しっとりとした耳当たりのエラストマ素材を使用した｢フレキシブルイヤーフック｣を採用。耳の形状に合わせて自在に調節でき、激しい動きでも外れにくい安定性を確保しています。

片耳約6.0gの軽量ボディながら、周囲の騒音を低減するノイズキャンセリング機能を搭載。運動中のBGMもクリアに楽しめます。外音取り込み機能も備えており、安全性にも配慮。ワンタッチで切り替えが可能です。

特筆すべきは防水・防塵性能。IP57相当の高い防護性能により、雨天時や砂埃の多い環境でも安心して使用できます。汗や汚れが気になる場合は、水道水でやさしくふり洗いすることで清潔に保てるのも大きなメリットです。

バッテリー性能も申し分なく、本体のみで最大11時間※の連続再生が可能。充電ケースと合わせると最大40時間※という驚異的な長時間再生を実現。10分の充電で最大80分※再生できるクイック充電にも対応しています（※使用条件により変わります）。

「ながら聴き」のおしゃれ派？ 「集中」できるスポーツ派？

あなたはどちらのイヤホンが気になりましたか？

イヤーカフ型「HA-NP1T」は、アクセサリーのようにおしゃれで、耳を塞がないのが嬉しいポイント。「ながら聴き」でBGM感覚で使いたい人にぴったりです。

一方、がっつり運動するなら「HA-EC77T」。しっかりフィットしてズレにくく、ノイキャンで自分の世界に没入できます。汗をかいても丸洗いOKというタフさも頼もしいですよね。

どちらもバッテリーは長持ちで接続も安定。あなたの毎日にフィットする最高の相棒を、ぜひ見つけてみてください！

JVCケンウッド Victor HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver.5.3 オープンイヤー イヤーカフ アプリ 対応 マルチポイント 合計24時間再生 マイク付き 小型 軽量 防水 音アクセ エターナルブルー 20,000円 Amazonで購入する PR PR 19,800円 楽天で購入する PR PR 22,000円 Yahoo! ショッピング で購入する

JVCケンウッド Victor HA-EC77T-B ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 ノイズキャンセリング イヤーフック スポーツ マイク付き 小型 軽量 防水 防塵 IP57 本体質量6.0g(片耳) 最大40時間再生 ブラック 9,900円 Amazonで購入する PR PR 9,900円 楽天で購入する PR PR 9,900円 Yahoo! ショッピング で購入する

source: Amazon.co.jp.StoryHub

この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。