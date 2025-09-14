à½÷À¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÀè¶î¼Ôá75ºÐ¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥¯¥¢¥È¥íàÂ©»Ò&ÌÁÍ§á¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀÄ½Õ¤¬á´¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌ¥ÎÏÅª¡ª¡×
¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¹
¡¡70Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·à½÷À¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥¯¥¢¥È¥í(75)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1Ç¯Á°¡¢¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥¸¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏàÆ±¶¿¤ÎÌÁÍ§á¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤È¡¢¥¹¡¼¥¸¡¼¤ÎÂ©»Ò¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¿¥Ã¥¡¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¥¹¡¼¥¸¡¼¤ÏÅê¹Æ¤ÇÆ±¤¸¥Ç¥È¥í¥¤¥È½Ð¿È¤Î¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¡ªÈà¤È¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤±¤ÉÍ§¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃ£¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌ¥ÎÏÅª¡ª¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬á´¤ë¡×¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡70Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¡¦¥¶¡¦¥¥ã¥ó¡×¤ä¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¹¡¼¥¸¡¼¤Ï¡¢à¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÁÕ¤Ç¤ë½÷À¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼á¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£75ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£