ºÇÂ®·èÀï¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¡¢ÃË»Ò100½à·è¾¡¤Ï¸á¸å8»þ45Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Á°²ó3´§¥é¥¤¥ë¥º¡¢º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¥È¥ó¥×¥½¥ó¤é¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇÂ®¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò·è¤á¤ëÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï½à·è¾¡¤¬¸á¸å8»þ45Ê¬¡¢·è¾¡¤¬Æ±10»þ20Ê¬¤Ë³«»ÏÍ½Äê¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÁ°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï1ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2Âç²ñÏ¢Â³¤Î3´§¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â9ÉÃ75¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ï2ÁÈ¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Àª¤Ç¤Ï¥Ü¥ë¥È°ÊÍè¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê½Ð¤·¤¿8¿ÍÁ´°÷¤¬9ÉÃÂæ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿Ä¶¹âÂ®¤ÎÄº¾å·èÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤ÇºÆ¸½¤Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç¡Ë¤Ï13Æü¤ÎÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡
¢§1ÁÈ
¥é¥â¥ó¥È¥Þ¥ë¥Á¥§¥ë¡¦¥ä¥³¥Ö¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¡áPB9¡¦80¡¢SB10¡¦20
¥¨¥ê¥¨¥¼¥ë¡¦¥¢¥¸¥Ó¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë
¡áPB10¡¦02¡¢SB10¡¦02
¥¢¥¡¼¥à¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë
¡áPB9¡¦88¡¢SB9¡¦88
¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡áPB9¡¦79¡¢SB9¡¦90
¥¢¥«¥Ë¡¦¥·¥ó¥Ó¡¼¥Í¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
¡áPB9¡¦82¡¢SB9¡¦90
¥±¡¼¥¤¥ó¥½¥é¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë
¡áPB9¡¦88¡¢SB9¡¦88
¥¸¥§¥ì¥ß¥¢¡¦¥¢¥º¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¡áPB9¡¦97¡¢SB9¡¦97
¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¢¥Õ¥ê¥Õ¥¡¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡áPB10¡¦09¡¢SB10¡¦09
¢§2ÁÈ
¥í¥Ê¥ë¡¦¥í¥ó¥¬¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë
¡áPB9¡¦96¡¢SB9¡¦96
¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡¦¥ª¥Þ¥Ë¥ã¥é¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë
¡áPB9¡¦77¡¢SB10¡¦00
¥±¥Í¥¹¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡áPB9¡¦79¡¢SB9¡¦79
¥¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë
¡áPB9¡¦75¡¢SB9¡¦75
¥¶¡¼¥Í¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¡áPB9¡¦83¡¢SB9¡¦91
¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë
¡áPB9¡¦95¡¢SB9¡¦95
¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ë
¡áPB9¡¦91¡¢SB10¡¦08
¥×¥ê¥Ý¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¥½¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë
¡áPB10¡¦06¡¢SB10¡¦15
¢§3ÁÈ
¥í¥á¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥ô¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¡áPB10¡¦00¡¢SB10¡¦00
¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥É¥°¥é¥¹¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë
¡áPB9¡¦89¡¢SB10¡¦15
¥®¥Õ¥È¡¦¥ì¥ª¥È¥ì¥é¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
¡áPB9¡¦87¡¢SB9¡¦87
¥ì¥Ä¥£¥ì¡¦¥Æ¥Ü¥´¡Ê¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡Ë
¡áPB9¡¦86¡¢SB10¡¦03
¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥é¥·¡¼¥É¡¦¥µ¥ß¥Ì¡Ê¥¬¡¼¥Ê¡Ë
¡áPB9¡¦84¡¢SB9¡¦84
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë
¡áPB10¡¦03¡¢SB10¡¦03
¥ª¥Ö¥ê¥¯¡¦¥»¥Ó¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë
¡áPB9¡¦81¡¢SB9¡¦83
¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥ê¥ó¥¸¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡áPB9¡¦82¡¢SB9¡¦82
¡ÚÃí¡ÛPB¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡¢SB¤Ïº£µ¨¥Ù¥¹¥È