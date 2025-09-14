歌手の倖田來未（４２）が１３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・後１１時半）が１３日に放送され、オーディションに落ちまくったデビュー前を振り返った。

今年デビュー２５周年を迎えた倖田。「小学校４年の時からオーディションを受けて、歌手になりたいと夢を目指していた。毎日のように履歴書を送った」と明かした。

しかしほとんど書類審査で落ちていたという。「毎回書類審査で落とされていたんで、やっぱり私ってブスなんやって。自分のビジュアルにコンプレックスを抱くようになった」と告白した。

それでもエイベックスのオーディションに挑戦。書類審査はなく約１２万人が１人３０秒の間に自己紹介と歌を披露するというもので準優勝を果たし、合格したという。

倖田は「エイベックスに入れて『うわ、もう売れたわ！』と思ったら全然ヒット曲が生まれなくて、やっぱりデビューがゴールじゃないんだ」と痛感したそう。そして「まずはビジュアル磨き。人に尊敬されて憧れられる女性にならなきゃいけない」と指導を受けたという。ＭＣの加藤浩次は「その延長線でエロカッコいいになっているわけですよ」と納得していた。