ÀÝÆîÂç¤Ïµþ»ºÂç¤Ë10¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ´°ÇÔ¡¡À¥ÀîÃÒ¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¡ÀÝÆîÂç0¡½60µþ»ºÂç¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ÀÝÆîÂç¤Ï80Ê¬´Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µþ»ºÂç¤Ë10¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ´°ÇÔ¤·¤¿¡£À¥ÀîÃÒ¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Õ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏA¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¿Ø22¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥óÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾17Ê¬¤ÏÁê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ÇSOÂ¼¾å¹äÎ°¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î¥´¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤ËÁÀ¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¤¬¥¿¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤º¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¥ß¥¹¡£28Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¶¥È¥Ã¥×¡¢41Ê¬¤È¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÛÁü¤·¤¿°Ê¾å¤Î´°ÇÔ¤Ç²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£À¥Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÝÆî¤¬A¥ê¡¼¥°¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È³«ËëÀï¤«¤éÁª¼ê¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£