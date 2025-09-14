伊藤沙莉、「めちゃくちゃエゴサーチする」 見つけた感想に感激「誰の言葉も絶対にすくい上げる」
俳優の伊藤沙莉が14日、大阪市内で行われた映画『風のマジム』舞台あいさつに登壇し、同作に寄せられた感想を喜んだ。
【写真】シルバーアクセでロックな雰囲気！ゆったりジャケット姿で登場した伊藤沙莉
本作は「南大東島の風に吹かれて育つサトウキビで特別なラム酒を作りたい」と思い立ち、社内ベンチャーコンクールを活用して事業を立ち上げ、契約社員から社長へと歩んだ金城祐子氏の実話を基にした、原田マハの同名小説（講談社文庫）が原作。主人公・まじむ（伊藤）が自らのアイデアと行動力で起業して夢を実現していく様子が描かれている。
舞台あいさつでは、芳賀薫監督と共に、撮影中の苦労話や大阪の印象など楽しそうにトークを繰り広げた伊藤。結びのあいさつを求められると「何言おうかな？」と悩みつつ「見てくださって本当にありがとうございました。気に入っていただけたりしたら、周りの方とか、お友達、ご家族に宣言協力していただけたらとってもうれしい」とアピール。
続けて「私がめちゃくちゃエゴサーチすることはもう知ってる人は知ってると思うんですけど、エゴサーチしてたら、『好きなことは諦めなくていいんだね』っておっしゃってる方がいたんです」と紹介し「その伝わり方、すごく素敵だし、うれしかった」と振り返った
さらに「なにか感じたことありましたがら、本当に100％見ますので、私は誰の言葉も絶対にすくい上げてめちゃくちゃ見るので、ぜひぜひSNS等をやってる方は気が向いたらつぶやいてください」と呼びかけた。
