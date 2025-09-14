◇プロ野球セ・リーグ 巨人11xー10阪神（13日、東京ドーム）

9-10で迎えた9回、巨人は先頭の中山礼都選手がフォアボールを選ぶと、続くリチャード選手が内野安打とノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。

ここで打席に入ったのはルーキーの浦田俊輔選手。阪神のドリス投手相手に初球からバントの構えを見せます。ここをキッチリ送った浦田選手からは雄たけびとガッツポーズが飛び出しました。

「今日は気持ちで行こうと思った。ドリス投手だったんで、とりあえず前に転がそうと思っていました」

門脇誠選手が右でん部の痛みを訴え、急きょ、昇格することになり、練習することもままならないまま、試合に入りました。ドームへの道すがら考えていたのは「なんとかチームに貢献したい」ということだけ。5月の阪神戦、自身が絡んだプレーで岡本和真選手がケガをすることになり、チームに多大な迷惑をかけたと悔やむ日々。岡本選手自ら、声をかけてくれ、気持ちは少しだけ楽になったものの、主砲を欠いた1軍が苦しんでいるのを落ち着いて見ていることはできませんでした。

「5月に相当悔しい思いをしたんで、なんとかチームに貢献できるようにと思ってドームに来た。打つことはできなかったですが、しっかり送って、勇人さんにつなげられてよかったです。やり返すことだけしか頭になかったんで、気持ちは入ってました」

CSを勝ち抜いて、戦うことになるであろう阪神相手に大きな1勝。そのお膳立てをすることができ、思わず飛び出した雄たけびとガッツポーズ。あのときの悔しさを今シーズンですべて晴らすことができるのか、ルーキーはがむしゃらに前に進みます。