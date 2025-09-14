フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「爆笑トレード物語」。プロ野球ＯＢが、今だから話せる裏話を披露した。

巨人から日本ハムへの移籍で一気にブレークした大田泰示氏は「ジャイアンツ在籍（８年）でホームラン９本だったんですけども。移籍して、１年目に１５本打って。大ブレイクさせてもらいました」と照れ笑い。

さらに「守備でも２０２０年に（外野手として）ゴールデングラブ賞をいだいたりとか。本当、内野手、下手くそで。ジャイアンツ時代に。外野手に転向して、そっからなんで」とトレードを機に才能が開花したことを振り返った。

巨人ＯＢで、２軍監督時代に大田氏を指導していた岡崎郁氏は「大田はですね、僕が２軍監督になった年に入団した選手で。その２年前に坂本勇人が入って。そのときに見てるんですけど、はるかに坂本勇人よりスゴい選手になると思っていました」と述懐。

つづけて、岡崎氏は「だから、できればジャイアンツで伸びてもらいたかったです。けど、トレードを転機にすごい恩返しをしてくれて」と大田氏がポテンシャルを十分に発揮したことに目を細めていた。