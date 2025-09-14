日向坂46、二期生・河田陽菜センター曲「言葉の限界」MV公開
日向坂46が9月17日に発売する15thシングル「お願いバッハ！」に収録される、カップリング楽曲「言葉の限界」のMVが公開された。同曲は各音楽配信サイトでのストリーミング＆ダウンロードも同時にスタートしている。
映像の中では、今作の活動でグループからの卒業を発表している二期生・河田陽菜がセンターを務めることが判明することとなった。田舎の街を舞台に、仲間との楽しい思い出を胸に新たな未来へと旅立っていく河田の姿が印象的で、メンバーやファンから愛されていた彼女の等身大の雰囲気が感じられる作品となっている。MV監督は安藤隼人氏が務めた。
15thシングル「お願いバッハ！」は来週9月17日(水)にリリース。これに向け、収録曲のMVも次々と公開されている。今月20日からは全国6都市13公演をまわる＜日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」＞もスタートする。
「言葉の限界」Streaming & Download
https://hinatazaka46.lnk.to/Kotobanogenkai
15thシングル「お願いバッハ！」
発売日：2025年9月17日(水)
-CD Package-
https://hinatazaka46.lnk.to/20250917_Onegaibach_PKG
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13400~13401）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13402~13403）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13404~13405）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13406~13407）￥2,000(税込)
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別29種より1枚ランダム封入）
【通常盤/CDのみ】
◼︎通常盤（SRCL-13408）￥1,200(税込)
◼︎初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13400~1）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車ライバル多すぎ問題お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.ライバル多すぎ問題 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
ひなたの裏側〜the other side of HINATA〜
＜BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」編＞
◼︎初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13402~3）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車愛はこっちのものだ 2025お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.愛はこっちのものだ 2025 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
ひなたの裏側〜the other side of HINATA〜
＜五期生 おもてなし会編＞
◼︎初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13404~5）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車言葉の限界お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.言葉の限界 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
五期生個人PV
大田美月
大野愛実
片山紗希
蔵盛妃那乃
坂井新奈
◼︎初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13406~7）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車ハロウィンのカボチャが割れた 2025お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.ハロウィンのカボチャが割れた 2025 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
五期生個人PV
佐藤優羽
下田衣珠季
高井俐香
鶴崎仁香
松尾桜
◼︎通常盤（SRCL-13408）お願いバッハ！空飛ぶ車Expected valueお願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.Expected value off vocal ver.
＜日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」＞
2025年9月20日(土)、21日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
2025年9月27日(土)、28日(日) 広島県・広島サンプラザホール
2025年10月1日(水)、2日(木) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
2025年10月13日(月・祝)、14日(火) 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館
2025年10月22日(水)、23日(木) 大阪府・大阪城ホール
2025年11月19日(水)、20日(木)、21日(金) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
