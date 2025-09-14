°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹40Å¹¤¬»²²Ã¡ª¥¹¥Þ¥Û¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ø¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê2025½©¡Ù¤¬³«Ëë
Ì¾¸Å²°»ÔÆâµÚ¤Ó¶á¹Ù¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯ÆüËÜ½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¡£ºòÇ¯²Æ¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëº£Ç¯¤â¡Ø¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê2025½©¡Ù¤¬°¦ÃÎ¸©Ãæ²ÚÎÁÍýÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¤Î¼çºÅ¤Ç9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¤ÇÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÃêÁª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
º£Ç¯¤Ï»²²ÃÅ¹¤¬40¸®¤ÈÁ°²ó¤è¤ê¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡ºòÇ¯¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈøÄ¥¤ä»°²Ï¤ÎÅ¹¤â»²Àï¡£¤É¤ÎÅ¹¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢»²²ÃÅ¹¤ÇQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÃÏ¤«¤é»²²ÃÅ¹¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢»²²ÃÊýË¡¤äÆÃÅµ¡¢¾ÞÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢App Store¡¢¤Þ¤¿¤ÏGoogle Play¤«¤é¡Öfurari¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê2025½©¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤ËÉ½¼¨¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤éÀßÄê´°Î»¡£¼Â¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Øfurari¡Ù¤Î²èÌÌ¡£º¸¡¿¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡¡Ãæ¡¿¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥×¡¡±¦¡¿¥Þ¥Ã¥×¤«¤éÅ¹¤òÁª¤Ó¡Ö¾ÜºÙ¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆÅ¹¥Ç¡¼¥¿¤òÉ½¼¨
»²²ÃÅ¹¤Ï¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤ÆÅ¹¤Î½êºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Å¹¤Î¡Ö¾ÜºÙ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢Å¹¤Î½»½ê¤ä±Ä¶È»þ´Ö¡¢ÄêµÙÆü¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£½»½ê²£¤Î¡Ö·ÐÏ©°ÆÆâ¡×¤Ç¸½ºßÃÏ¤«¤éÅ¹¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¹¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤«¤éÍèÅ¹Ãæ¤ÎÅ¹¤òÁªÂò¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Å¹¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¡£¼¡¤Ë¡¢½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬¤º¤â¤é¤¨¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÃêÁª¤ä¾ÞÉÊ±þÊç¤ÎÆÃÅµ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä½¸¤á¤ë¤´¤È¤Ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÃêÁª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£»²²ÃÅ¹¤Ï40Å¹ÊÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç£¸²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÃêÁª¤Ç¡¢»²²ÃÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë500±ß¡¢1000±ß¤ÎÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ç¤â100±ß¤ÎÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÃêÁª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¹¤Î½ÅÊ£¤âOK¡ª¡¡¤¢¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼èÆÀ¤Ï£±Æü£±Å¹ÊÞ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸Æü¤ÎÃë¤ÈÌë¤ËÆ±¤¸Å¹¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï1¸Ä¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð£²¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¿¤¤¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬£²ËçÄÃºÂ¤¹¤ëÀäÉÊ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ
¾ÞÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡ØÃæ¹ñÎÁÍý ÀéÎ¶¡Ù¡£
°ì¸«¡¢¤´¤¯¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç½é¤á¤Æ¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ê¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤òÄó¶¡¤·¤¿Å¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡Ø¸µÁÄÌ¾¸Å²°Ãæ²Ú ÅÏÊÕ¡Ù¤ÎÅ¹¼ç¡¢ÅÏÊÕ»Ê¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤¬±Ä¤àÅ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ØÃæ¹ñÎÁÍý ÀéÎ¶¡Ù³°´Ñ¡£Å¹¤ÏºûÅç¸òº¹ÅÀ¤«¤éJR¹â²Í²¼¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê
Å¹¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£¤Õ¤È¡¢Æþ¸ý¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¥é¥ó¥Á¡×¤Î¼ÂÊª¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌîºÚßÖ¤á¤È¶Ì»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥é¥¤¥¹¤ÇÃÍÃÊ¤Ï900±ß¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌîºÚßÖ¤á¤â¥é¡¼¥á¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±¿ÍÁ°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ê¤ãÎ®¹Ô¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ì¾¸Å²°±Ø¤È¤¤¤¦¾ì½êÊÁ¤À¤±¤ËÅ¹Æâ¤Ï£¹³ä°Ê¾å¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£»Ä¤ê1³ä¤ÏÅÅÆ°¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¤Îºî¶ÈÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¸½¾ì»Å»ö¤Î¿Í¡¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÎÉ®¼Ô¤Ï´°Á´¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ¡×¡Ê1200±ß¡Ë¡£
¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¡£µÒ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ê¥é¥ó¥Á¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¨¤¨¡¢ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¤È¤â¡£²¿¤Ê¤é¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡¼¡£
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ¡×¡Ê1200±ß¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â12¡¢3Ê¬¤Û¤É¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¥Ç¥Ë¥à³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹501Åª¤Ê¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥á¥ó¤ä¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÌÍ¡¢Ã´¡¹ÌÍ¤Ê¤É¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò½Ð¤¹»²²ÃÅ¹¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢º×¤ê½éÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉ®¼Ô¤ÏÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤³¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£
¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª
¤³¤ì¤¬¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ¡×¡£5¡¢6Ëç¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬Ð§¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï£²Ëç¡Ä¡Ä¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¡½¡½¡½¤¦¡ª¡¡¤·¤«¤·¡¢È¤¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¡£1Ëç¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¿¤¤¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤¥í¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤Î»éËÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸Þ½½Ï©¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£¿©´¶¤Ï¥Ñ¥é¥Ñ¥é·Ï
¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ò¤È¸ý¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢£³¸ý¤¯¤é¤¤¤Ç´°¿©¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ëÍ¾±¤¤Ç¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òËËÄ¥¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬»Ý¤¤¡ª¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎÎÌ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î£³¡¿£´¤¯¤é¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬ËþÂ¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ï¤ó¤À¥Ï¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤âÄ®Ãæ²Ú¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡£ßÖ¤á¶ñ¹ç¤âÌ£ÉÕ¤±¤â´°àú¤Ê°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
15Å¹¥¯¥ê¥¢¤´¤È¤ËÉ¬¤º¤â¤é¤¨¤ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤Î¿ô¡¹
¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¤Î¾ÞÉÊ¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£º£Ç¯¤Ï»²²ÃÅ¹¤¬40¸®¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁ´Å¹À©ÇÆ¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢15Å¹¤ÇOK¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å¹¤Î½ÅÊ£¤Ê¤·¤Ç15Å¹ÊÞÊ¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¡¢¾ÞÉÊ¤¬É¬¤º¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
15Å¹ÊÞ¥¯¥ê¥¢¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ÞÉÊ¡£º¸¡¿¡ØÁÛµÉÃ´Ã´ÌÌ¡Ù¤Î¡ÖÃ´¡¹ÌÍ¡×¡¡Ãæ¡¿¡Ø¸µÁÄ¡ÈÌ¾¸Å²°Ãæ²Ú¡ÉÎ¶Èþ¡Ù¤Î¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¡×¡¡±¦¡¿¡ØÌ¾ËÌÈÓÅ¹¡Ù¤Î¡Öñ»Ò¡×
¤½¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¡ØÁÛµÉÃ´Ã´ÌÌ¡Ù¤Î¡ÖÃ´¡¹ÌÍ¡×¡¢¡Ø¸µÁÄ¡ÈÌ¾¸Å²°Ãæ²Ú¡ÉÎ¶Èþ¡Ù¤Î¡ÖÂæÏÑ¥ß¥ó¥Á¡×¡¢¡ØÌ¾ËÌÈÓÅ¹¡Ù¤Î¡Öñ»Ò¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¡õÀ¹¤êÂô»³¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë30Å¹¤ò½ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾ÞÉÊ¤Ï2ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢40Å¹¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÁ´Å¹À©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢Á°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©Ãæ²ÚÎÁÍýÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶È¼ÔÁÈ¹ç¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÉ½¾´¾õ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎBIANCA¡Ê¥Ó¥¢¥ó¥«¡Ë¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¾ÞÉÊ¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¼Ì¿¿½¸¤â
¤½¤¦¤½¤¦¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¾Ò²ð¤ò¡£ºòÇ¯¤ÏÉ®¼Ô¤Î±ÊÃ«Àµ¼ù¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾®±ø¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤è¤ê¤â¼ã¤¯¤ÆÈ¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Áê±þ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëBIANCA¡Ê¥Ó¥¢¥ó¥«¡Ë¤µ¤ó¤¬¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢º×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöweb¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡È¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¡É¤ÎÎ¹¤Ç¤â¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¼èºà¡¦»£±Æ¡¿±ÊÃ«Àµ¼ù
1969Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤à¤°ÂåÉ½¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó·ó¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅì³¤ÃÏÊý¤Î¿©¤Î¾ðÊó¤ò»¨»ï¤äweb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£¡Ö¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¡×¤Ê¤É¿©¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹40Å¹¤¬»²²Ã¡ª¡Ø¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê2025½©¡Ù¡Ê7Ëç¡Ë