◆米大リーグ ジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。逆転勝ちを呼び込む４９号ソロを放つなど、５打数３安打１打点、３得点の活躍を見せた。１３４得点は早くも自己最多に並んだ。チームは１３得点の快勝で地区優勝へのマジックを「１１」とした。

大谷は１―４で３点を追う３回先頭だった。今季チーム最長飛距離となる４５４フィート（約１３８・４メートル）の４９号ソロを中堅に運んだ。大谷の一打をきっかけに打線が爆発し「ビハインドだったので、『まだまだここからいけるよ』と、みんなそう思っていましたし、そこからこの点差になるまで、しっかりと打線がいい攻めを続けていたのかなと思います」と振り返り、今季最長の特大弾については「ホームランの数がまずは大事ですけど、飛距離も持ち味の一つだと思うので、塗り替えられるように頑張りたいなと思っています」とうなずいた。

ロバーツ監督は無死満塁のチャンスで無得点に終わった２回からの切り替えについて「難しかった。大谷が次の打者に控えているのに回せなかった。ただ、その次の回に彼が先頭で本塁打を打って、再びいい流れになった」とほほ笑んだ。大谷が史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手をかけたことには「とても難しいこと。そうそう起こることではないからね。それだけ大谷が特別な選手だということを示している。今夜も四球を選び、自分の役割を果たして、後ろの打者に打点のチャンスを与えていた」と目を細めた。