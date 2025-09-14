◇ナ・リーグ ドジャース13―7ジャイアンツ（2025年9月13日 サンフランシスコ）

ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に頭部死球を受けるアクシデントがあった。ナ・リーグ西地区首位のチームは壮絶な打席戦を制し、2位パドレスが勝利したため地区優勝マジックを1つ減らして11とした。

9―7の6回先頭で迎えたマンシーの第4打席でアクシデントが発生した。左腕ゲージが投じた94.1マイル（約151.4キロ）シンカーがまともに頭部を直撃。マンシーがその場に倒れ込み、場内からは悲鳴が起きた。投じたゲージも思わず天を仰いだ。

それでもマンシーは立ち上がってプレーを継続。一塁走者として次打者のT・ヘルナンデスの三ゴロで二塁へ走り、封殺されてベンチに戻った。

ベンチでは笑顔も見られたが、前日も右手首に死球を受けており、今後の状態が懸念される。マンシーは12―7とリードが広がった6回守備から退き、キケことE・ヘルナンデスが三塁守備に就いた。

試合後、取材に応じたマンシーは「自分はずっと（アメリカン）フットボールをやってきたし、何かしらの兆候は特にない。大丈夫だった。ただ、野球では用心が必要だ。だからあの場面では交代が理にかなっていた。もちろん試合から外れたくはないけど、そういう判断だった」と軽症を強調。大事を取っての交代だったと明かした。

自身は2打数無安打2四死球で途中交代したが、両軍計25安打20得点の乱打戦を制したことには「最高だったよ。みんながいい打席を重ねてくれた。ああやって次の日につながるような攻撃をすることが大事なんだ」と勝利を喜んでいた。

デーブ・ロバーツ監督は「大事を取って交代させた。明日はもともと休養日なので、実質1日半休ませられる。怖い場面だったが、大丈夫そうだ。今夜の睡眠具合をチェックするが、問題ないと思う。ただ注意深く見ていく」と説明した。