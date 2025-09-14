秋の足元は「ドクターマーチン」のブーツで決まり。春先まで履けちゃう話題の新シルエットが豊富にお目見え
イギリスのフットウェアブランド「Dr.Martens（ドクターマーチン）」から、2025AWシーズンのコレクション『THE ANISTONE（アニストン）』が登場。
話題の新シルエットが、バリエーションを増やしてラインナップしました。
最新コレクションは、全国のドクターマーチンと公式オンラインストアにて、9月12日（金）より販売がスタートしています。
「ドクターマーチン」のバイカーブーツに新シルエ＆カラーが登場
『THE ANISTONE』は、クラシカルなバイカーブーツに着想を得たコレクション。
ドクターマーチンを象徴するイエローのステッチや、ブラックとイエローのヒールループが施された、頑丈でタフな構造のシューズがそろいます。
ベルトとブランドロゴ入りのメタルプレートなど、洗練された細部デザインにも注目です。
90年代のアーカイブをモダンにアップデートした、ボリュームソールのシューズは、タウンユースはもちろん、ライブやフェスなど、アクティブシーンにも活躍すること間違いなし。
最新コレクションは、スエードの新色『SAVANNAH TAN（サバンナタン）』もラインナップし、ハイカット・ローカット・ニーハイカットの3シルエットでお目見えしましたよ。
ゴツさがかわいい「ANISTONE HI」
「ANISTONE HI」（税込4万700円）は、ミドル丈のプルアップブーツ。カラーは全3色がそろいます。
サテンのような光沢を放つワナマレザーを用いた『BLACK WAMANA』は、凛とした佇まい。
ヴィンテージ風のプルアップレザーの『SAVANNAH TAN BRONX SUEDE』は、しっとりとした秋っぽカラー。カジュアルから甘めのコーデまで、幅広くマッチしてくれそうですよ。
プレミアムなスエードの新色、『DARK BROWN BURNISHED WAXY PULL UP WP』は、クラフト感のある質感とカラーが相まった、ウエスタンムードの一足。
サイズは、UK3（22cm）〜UK11（30cm）で展開です。
ショート丈の「ANISTONE HRNS」、どう履きこなす？
全3色の「ANISTONE HRNS」（税込3万6300円）は、ショート丈のアンクルブーツ。コーデのテイストや、ボトムの丈を選ばず履けそうで、ヘビロテの予感です。
『BLACK ORLEANS』は、程よい光沢をもつオーリンズレザーが使われています。無骨さの中に、キラリと光るシルバーのリングとスタッズがアクセント。
クレイジーホースレザーを使用した『DARK BROWN CRAZY HORSE』は、味のあるカラーが特徴的です。
『SAVANNAH TAN BRONX SUEDE』は、プレミアムな質感のスエードとアンティークゴールドの金具が、高級感たっぷりですよ。
サイズは、UK3（22cm）〜UK11（30cm）の展開でお目見えしています。
新シルエット「ANISTONE KH」がウエスタンっぽ
「ANISTONE KH」（税込4万9500円）は、ロング丈のハイブーツ。サイドのレザー編み込みが、ウエスタンっぽくておしゃれですよね。
内側にはサイドジップが施されていて、ストレスフリーに脱ぎ履きできるのもうれしいポイント◎
カラーは、『BLACK ORLEANS』と『DARK BROWN CRAZY HORSE』の2色から選べます。
サイズ展開は、UK3（22cm）〜UK6（25cm）でラインナップ。
「ドクターマーチン」の新コレクションで足元から秋ムード
カラーごとにマッチした質感や細部のアクセントがおしゃれな、ドクターマーチンの新コレクション『THE ANISTONE』。
3つのシルエットから好みのデザインを見つけて、足元から秋っぽさを取り入れてみてはいかがでしょう。
「THE ANISTONE」特設ページ
https://jp.drmartens.com/
参照元：ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社 プレスリリース
